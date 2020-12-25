新冠肺炎｜平安夜8人被控違防疫規例　食環署強調將繼續加強執法

本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，即使近日是聖誕假期，市民亦無法像往年般出外慶祝。食物環境衞生署今日（25日）表示，於聖誕節期間加強巡查及參與警方及有關部門的聯合行動，在全港各區就防疫規例嚴厲執法。 食環署指，昨日（24日）與警方的聯合行動共巡查了108間餐飲處所及4間其他處所，另外食環署亦巡查了593間餐飲處所及13間其他處所。其間，食環署共向8名涉嫌違反防疫規例的人士展開檢控程序。另外，食環署向4名涉嫌違反無牌經營食物業及公眾娛樂場所的人士展開檢控程序，包括拘捕當中兩名食物業負責人。當局又強調，未來數天仍會繼續加強執法和宣傳，並會加派人手與警方採取聯合行動。

▼疫情下的平安夜▼

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食環署指，當局已按《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）就餐飲業務及表列處所發出最新指示已延長至明年1月6日。餐飲業務負責人必須嚴格遵從並符合一系列規定及限制，當中包括每日下午6時至翌日上午4時59分，餐飲業務負責人須停止售賣或供應在有關業務的處所內進食或飲用的食物或飲品；餐飲處所內不得有多於2人同坐一桌等。

在食環署昨日的聯合行動中，食環署向7名餐飲業務負責人以及1名表列處所負責人展開檢控程序，前者主要涉嫌違反桌子之間的距離或分隔、佩戴口罩等規定，後者則關於關閉公眾娛樂場所規定。另外，食環署亦向4名人士展開檢控程序，包括3名涉嫌違反《食物業規例》（第132X章）無牌經營食物業；以及1名涉嫌違反《公眾娛樂場所條例》（第172章）無牌經營公眾娛樂場所，包括拘捕當中兩名食物業負責人。在聯合行動中，其他部門也採取執法行動。

▼疫情下的聖誕節▼

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▼疫情嚴峻 社交距離措施延續至1月6日▼

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發言人強調，食環署在未來數天仍會繼續加強執法和宣傳，並會加派人手與警方採取聯合行動，對違例者採取嚴厲執法行動，以確保有關規定得以遵從，並呼籲各餐飲業務和表列處所負責人及市民不要以身試法。當局提醒餐飲業務和表列處所負責人及市民須自律及合作；並呼籲有關負責人遵守預防及控制疾病的相關規例，以保障員工、顧客及市民大眾的安全，市民亦須遵守餐飲處所內有關群組聚集及佩戴口罩的規定及指示。

食環署又表示，若餐飲業務或表列處所負責人違反防疫規例，可被檢控，一經定罪，最高可被罰款50,000元及監禁六個月。顧客在餐飲處所內違反不得有多於2人同坐一桌的規定，可因觸犯《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）而被定額罰款5,000元。

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