強制檢測大廈｜富昌邨富韻樓最後一日檢測　未見人龍秩序良好

新冠肺炎在港肆虐，全港多達40多幢大廈納入強制檢測範圍。深水埗富昌邨富韻樓的流動採樣站昨日（3日）才投入服務，今早（4日）有十多人等候檢測站營運。人流不算太多，接受採樣的人士數分鐘便可以完全程序，他們都認為安排快捷及方便。

人龍在10分鐘內便完全消散。（鄭子峰攝）

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根據富昌區議員黃傑朗今早在港台節目所稱，預計截至昨日已有約1,500人接受檢測，但仍有四成居民未採樣。

今早富韻樓樓下的籃球場流動採樣站繼續運作。9時許有十多人坐在採樣站外的椅子等候，至早上10時，採樣站營運，人龍隨即消散，其後再未見到人龍。

住戶指已減少外出：每日都洗手、洗多咗好多手

住戶鮑先生表示，從寓所能夠看到採樣站運作情況，昨日見到排長龍，今早便過來採樣，「見到朝早無乜人咪落嚟」。他指，除了落公園及行山外已經減少外出，「每日都洗手、洗多咗好多手」。

而施小姐則是於富韻樓工作，她坦言因上班未能避免前往富韻樓，「都無辦法，咪帶面罩、手套，無得話擔唔擔心」。

留在富韻樓逗留約兩小時 為他人安全做檢測

梁先生則不是富韻樓的住戶，但他前兩日曾到來探望家人，逗留約兩小時，符合政府的規定要接受強制檢測。他認為，為了他人的安全，有義務及責任來探樣，「所以今日返工之前嚟做一做，幾分鐘都好快」。

富韻樓不少的住戶都是長者，區護員派出大量義工在樓下為他們填表，減少輪候及排隊時間，過程相當流暢。

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