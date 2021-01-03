停課｜教育局未定1.11復課與否　校長會：機會不大　未係時機

本港新冠肺炎疫情肆虐，教育局去年12月宣布，延長所有幼稚園及中小學暫停面授課堂安排，直至本月10日。距離原定復課日（11日）尚餘一周，據了解，教育局暫時未有任何復課決定。 香港中學校長會主席連鎮邦估計，在疫情持續下，政府可能會延續現行停課安排，相信下周一全面恢復面授課程機會不大；資助小學校長會名譽主席張勇邦亦估計，局方或因應疫情，「認為未係時機，所以按兵不動」，但期望農曆年前能分階段復課。

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張竹君：保持社交距離壓疫情 包括停課

本港今日（3日）新增41宗確診個案，累計感染宗數達8,965宗，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在疫情記者會上表示，要防疫及降低確診數字，需要多管齊下，包括保持社交距離、進行個案追蹤及檢測等，「如果任何一個環節，若放寬，都有可能反彈」。張又明言，停課是其中一個社交距離措施。

中學校長會：估計嚟緊幾日都無驚喜

香港中學校長會主席連鎮邦表示，鑑於近日疫情反覆，相信本月11日恢復面授課程機會不大，有可能要延長安排，「估計嚟緊幾日都無驚喜」。連指出，學界經歷過去一年，具備疫情下復課經驗，如果只上半日課，政府在1至2周內通知便可；相反，若要上全日課，則需3周前通知。

連續指，中六生明日（4日）起陸續回校考試及上課應乎DSE公開試，希望政府同樣容許中三生回校考試，及早安排DSE選科，而參考去年經驗，學生佩戴口罩、保持社交距離、分時段應考等，是可以彈性處理。

小學校長會盼農曆年前「返得一周得一周」

資助小學校長會名譽主席張勇邦指出，早前曾向教育局局長楊潤雄反映，局方如有任何決定，宜於10日至2周內通知，而分階段上課安排亦應縮短，方便校方、家長和校巴公司作出安排。

距離原定復課日尚餘一周，現時亦未有通知，張相信與近日疫情有關，「未係時機，所以按兵不動。」張認為毋須硬性規定周一復課，只要政府認為疫情緩和，任何時候都可以學生返校，期望農曆年前能夠安排，「返得一周得一周」。