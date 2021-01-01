新冠肺炎．1.1｜元旦增42宗抗疫露曙光　張竹君：大家再忍耐一下

本港第四波新冠肺炎疫情持續，衞生署今日元旦（1日）公布新增42宗確診個案，是近一個半月以來新低；至今累計增至8889宗。今日初步確診個案進一步回落至30餘宗。

▼12月31日更新須強制檢測43幢大廈名單▼

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確診食肆｜增10餐廳 荔枝角Subway、九龍城地茂館上榜

【23:58】本港新冠肺炎疫情持續，截至元旦（1日）零時零分，新增42宗確診個案。衞生及防護中心晚上（1日）公布確診者行蹤名單，新增10間餐廳有患者足跡。其中九龍城有三間茶餐廳上榜，包括福佬村道的海景粥店茶餐廳、銀龍茶餐廳，及獅子石道的地茂館燒味粥麵餐廳。另外，荔枝角誠信中心的Subway亦上榜。

強制檢測大廈｜首日有3成居民檢測 餘下3.5萬人最遲下周一遵行

【23:51】新冠肺炎疫情持續，政府近日公布，有43座大廈的居民都需接受強制檢測，限期為下周一（1月4日）。政府今天（1月1日）公布，在首日強制檢測期間，只有14,600人接受了檢測，佔估算的居民人數29.2%。換言之，在43座大廈中，共有約5萬人應該要接受檢測，尚有3.5萬人未遵行，料部分已於今日（1月1日）進行。

另外，民政事務總署稱，正在核實在黃大仙區彩雲（二）邨明麗樓和豐澤樓因應強制檢測公告已進行檢測的人士，並會追查可能未有進行檢測的人士，切實執行檢測公告。

確診大廈｜圍村爆疫 錦田吉慶圍增4名患者 深水埗喜韻2居民染疫

【23:30】新冠肺炎疫情持續，今天（1月1日）新增42宗確診個案，是一個半月（11月21日43宗）以來新低。衞生防護中心晚上公布資料，顯示單日有4名確診者住在元朗錦田吉慶圍，該處至今累計5人確診。

而屯門醫院確診的病人服務助理在傳染期內就居於屯門悦品度假酒店。部分醫護人員在Dirty team工作期間，會選擇自我隔離，搬到酒店居住。前天一名87歲、正接受檢疫的伯伯，疑因認知障礙而自行離開醫院，他也是今天的確診個案，本來住在觀塘順利邨利康樓。

高鐵停運11個月 料政府承擔數億元損失 港鐵：疫情過後審視

【20:52】踏入2011年，本港疫情持續11個月，至今未能「清零」，多個關口持續關閉。首宗新冠肺炎輸入個案正正於去年1月22日乘高鐵抵港，高鐵(香港段)於去年1月30日起停運，西九龍站落閘，至今11個月仍然復開無期，據政府與港鐵就高鐵簽訂的《服務經營權補充協議》，若整年的實際乘客量與預期乘客量偏差在15%以上，政府和港鐵會以七比三攤分風險。前九鐵主席、立法會議員田北辰預計，乘客量偏差涉及款額約7億元，估計政府需承擔數億元。

運房局指，由政府全資擁有的九鐵預計將須按機制承擔部分風險，會稍後與港鐵商議；港鐵則表示，會留意政府防疫安排對高鐵(香港段)整體乘客量的影響，並待疫情過後詳細審視情況。

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新冠肺炎｜內地擬需漁民打疫苗才可登岸 業界促港府安排優先接種

【20:47】內地政府擬要求本港漁民接種新型肺炎疫苗後，才可在內地登岸。漁農界立法會議員何俊賢指，接到內地當局的諮詢文件，考慮要求漁民接種疫苗。然而他指疫苗接種人士年齡上限為59歲，惟行內20%至30%漁民歲數高於60，「未必可以全船人打（疫苗），操作上有困難，但可以理解。」他又表示，正爭取港府安排漁民可如跨境貨櫃司機一樣，優先接種疫苗。

本港有漁民團體指雖然內地當局可安排漁民可優先接種疫苗，但赴內地接種上岸前須進行檢疫，期間無法工作；而一個漁民的費用已涉及近一萬元，直言做法令業界感困擾。

【20:00】規劃署公布一名測量主任今日確診。該名人員的辦公室地點位於北角政府合署14樓，並不對外開放。他最近一次上班日期為去年12月22日，工作時有佩戴外科口罩，並與接觸人士保持適當社交距離，於過去14日並沒有與公眾接觸。他當值期間有進行體溫檢測，體溫正常。

新冠肺炎｜藍田平田邨平誠樓59歲男子病逝 2021年首例

【19:00】醫院管理局公布，一名於12月21日確診感染新型冠狀病毒的59歲男病人（個案編號：8336），住在藍田平田邨平誠樓，他在今日下午1時57分於瑪麗醫院離世。連同這名病人，至今共有149名確診病人離世。

新冠肺炎｜除夕14名食肆負責人遭檢控 涉餐桌距離及戴口罩問題

【17:20】食物環境衞生署公布，在昨日（31日）除夕，該署曾與警方在多區展開聯合行動，共巡查370間餐飲處所，以及27間其他處所，共向14名涉違反《規例》的餐飲業務負責人展開檢控程序，個案均與餐桌之間距離、分隔及佩戴口罩有關。

新冠肺炎｜強制檢測大廈無新增 張竹君籲可利用多途徑取樣本樽

【16:41】就政府專家顧問梁卓偉在傳媒訪問建議，可以考慮增加追蹤工作，如追蹤患者的密切接觸者的接觸者，以達到清零，張竹君表示會研究是否可行，又說社區不明個案未必同這些人士有關。

【16:39】張竹君表示，今日沒有新增強制檢測大廈。另外，今日數字回落，張竹君指「大多數患者的潛伏期在一周以內，甚至更長，數字應未能反映所有個案。現在正值長假期，好難講到個數字。現在數字向下是好事，但都有擔心會反彈。」

新冠肺炎｜元旦增42宗個半月最少 張竹君：長假有反彈風險

【16:32】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日新增42宗確診個案，是一個半月（11月21日43宗）以來新低。 今日個案編號#8848 至 #8889，年齡： 1 至89 歲 ； 20 男 22 女，其中輸入個案佔 6 宗；無源頭個案︰ 13 宗。初步確診是30多宗。

新冠肺炎｜聯合醫院2D病房多一名病人服務助理確診 群組累計21人

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，聯合醫院一名女病人服務助理初步確診，在2D懷安科病房工作，曾照顧確診病人並入住檢疫中心，現時情況穩定。該醫院累計12名病人及9名員工確診。昨日初步確診的佛教醫院病人今日確診(#8853)。

強制檢測｜采頤花園強檢第3日 有居民及清潔工再度檢測求安心

【14:32】新冠肺炎疫情持續，新蒲崗采頤花園11座累積共3宗源頭不明的個案，政府早前發出強制檢測令，要求住戶接受病毒檢測。



由上月30日起至今日（1日），採樣中心已運作三日，人流明顯較疏落。有住戶透露大部份人都已經完成採樣，她亦收到陰性檢測結果，但見人少便再來做檢測。

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新冠肺炎｜斷約外傭不得延長留港 中介組織：加劇本地外傭爭奪戰

【14:05】新冠肺炎疫情下，外傭宿舍多次爆疫，政府日前宣布，決定提早終止僱傭合約的外傭，將不得以訪客身份延長在港逗留期限，但容許僱主延長即將離任外傭的現行合約有效期限。有外傭中介組織表示，現時本地外傭供不應求，政府拒絕讓「斷約」或滿約外傭留港，將加劇外傭爭奪戰。惟有僱主協會卻指，僱主對外傭需求已有減少，加上僱主和僱員在合約中止前存在通知期，認為已有足夠時間讓外傭尋找新工作，形容「僱主唔憂揀」。

【13:03】消息指，本港今日新增逾40宗新冠肺炎確診個案。

【12:30】新冠肺炎疫情持續，適逢冬至、聖誕和新年，聚會群組成為隱憂，醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷則今早（1日）在電台節目表示，本月首一周的數字或能反映近期聚會的病毒傳播危機，加上現時有40多幢樓宇被列入強制檢測名單，或能捕捉到更多隱形個案，令確診數字進一步上升。他說，近日有太多節日，昨晚的尖沙咀街頭亦人頭湧湧，爆發家庭聚會群組「唔覺得出奇」，認為1月第1個禮拜的數字能反映近日聚會的傳播風險，但坦言節日期間，接受檢測的市民或不多，結果或會滯後。

相關新聞：新冠肺炎｜節日聚會群組成隱憂 曾祈殷：1月首周確診數字將反映

▼12月31日更新各區流動採樣站服務時間▼

▼2020年除夕夜海傍倒數人潮▼

昨日總覽：新冠肺炎・12.31｜增68宗確診 強檢大廈剔出3幢 又新増3幢2021新年｜寒潮除夕迎新年 尖沙嘴人頭湧湧 港島門可羅雀2021新年｜寒流襲港市民等3小時搶牛肉打邊爐︰個個唔使錢咁2020回顧｜新冠肺炎一年歷四波 名人患者余錦基：咬緊牙關等疫苗

確診大廈｜藍田康華苑頌康閣累計5人確診 深水埗區單日增13宗

【01:35】新冠肺炎疫情持續，昨天（12月31日）增68宗確診個案，當中有13人居於深水埗區，包括又一居7座、麗翠苑麗榕閣等大廈；藍田康華苑頌康閣累計5人確診，該大廈未被政府列入強制檢測大廈名單，意味確診者可能屬同一家庭，或單位之間有關連。

污水樣本連續數天驗到陽性的彩雲（二）邨啟輝樓有一名患者，同邨的豐澤樓就找到第四名隱形患者，她與早前個案有關連。

確診食肆｜海港城Cova等18店上榜 逾半患者聖誕假光顧

1月1日【01:20】本港第四波新冠肺炎疫情持續，周四除夕（12月31日）新增68宗確診個案。衞生及防護中心晚上公布確診者行蹤名單，新增18間餐廳有患者足跡，其中逾半報告日期或最後到訪日期，是於聖誕節長假期當中兩天，即26日及27日，當中有多間是知名連鎖食肆的分店，如樂富廣場的壽司郎、新港中心的「元気寿司」、西九龍中心的薩莉亞意式餐廳、海港城海洋中心的Cova等。

強制檢測大廈｜各區流動採樣站服務一覽 居民須1.4或之前完成強制檢測大廈12.31｜慈愛苑何文田邨各一大廈上榜 新增德寶大廈新冠肺炎｜伊院病人輸確診捐血者血小板翌日離世 交死因庭跟進新冠肺炎｜除夕添亡魂 居元州邨77歲翁入院一周亡 本周暫錄12死

2020年除夕維園及銅鑼灣情況

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▼2020年最後的日落▼