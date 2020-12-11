港航裁員｜繼2月後今再炒250人　工會斥獲1.54億元保就業後即開刀

全球疫情持續，航空業冰封，繼國泰大裁員後，香港航空亦緊隨步伐。港航今﹙11日﹚宣布裁員，涉及250名機艙服務員，是繼今年2月裁減400人後，再次向員工「開刀」。港航早前已要求員工自願放取無薪假，亦有申請「保就業」計劃救亡，以期壓縮營運成本，惜最終仍難逃裁員厄運。 有工會批評，港航申請「保就業」計劃後，旋即作大規模解僱，明顯是有跡可尋，「『舔』到盡就出手」，裁員名單亦包括未有自願放取無薪假員工，「但唔代表肯共渡時艱的同事，之後唔會畀人裁。」

港航發言人表示，由於新型冠狀病毒疫情持續影響其業務，今天（11日）有大約250名香港航空機艙服務員被裁減。（資料圖片）

港航今早向員工發出內部公告稱，疫情對航空業帶來持續衝擊，為應對旅遊限制和市場需求減少，持續的調整不但大大影響公司收入，也令在可預見的將來削減公司對機組人員及員工的需求，因而作出艱難的裁員決定。公司又表明，將首要向受影響員工提供全力協助，亦會繼續維持安全、可靠以及乘客為本營運。



據了解，解僱賠償將跟隨勞工法例最低標準，即一個月代通知金，連同尾糧及年假補償金支付，「無多又無少。」有港航員工則透露，今次有不少未有參與資方無薪假計劃的同事接獲「大信封」，職工盟主席吳敏兒則認為，即使肯與公司共渡時艱的員工，亦不保證日後可獲「免裁金牌」，「冇話之後唔裁你先至係最賤。」她又指，已領取無薪假的員工日後一旦被裁，由於可支薪金壓縮，變相減薪，賠償金額亦會「大縮水」。



她續指，港航身為大企業，理應擁有足夠儲備應付經營逆境，惟申請「保就業」計劃後，旋即向員工開刀，「佢『舔』到盡後，就宣布裁員炒人」，亦等同宣告「保就業」計劃失效，未能發揮作用，「政府就咁由得炒人呢件事發生」，她認為，港府應從速推出具針對性的失業援助金，協助被裁打工仔過渡。

港航均有申請兩期「保就業」計劃，分別領取7719萬及7712萬補助，當時承諾受薪僱員人數均為2940人。「保就業」計劃於11月底宣布完結後，多個行業出現裁員潮。

吳敏兒又指，航空業受疫情重挫，全球受封關所致停擺，行業只會愈見萎縮，部分國家級或財力雄厚航空企業亦只能硬撐，「何況係港航呢個空心老倌，財務咁唔掂。」她相信，港航停運指日可待，「除非政府merge(合併)埋佢去大灣區啦。」

國際航空運輸協會（IATA）早前預計，需待至2024年始有望全球航空復蘇，但她則不容樂觀，相信各航空公司裁員陸續有來。

港航發言人表示，由於新型冠狀病毒疫情持續影響其業務，今天（11日）有大約250名香港航空機艙服務員被裁減。（資料圖片）

港航發言人表示，由於新型冠狀病毒疫情持續影響其業務，今天（11日）有大約250名香港航空機艙服務員被裁減，港航解釋，過去一年的旅遊限制，令運作規模作出了持續及重大調整，不僅大大影響收入，而且預計在可見的將來對機艙服務員人手的需求亦會減少。

香港航空續指，公司會依照僱傭合約條款及勞工法例為所有受影響的機艙服務員提供補償方案。