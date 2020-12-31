有線裁員｜中國組原班人馬最後節目播畢　主管司徒元︰圓滿結束

有線新聞部12月1日大裁員，新聞刺針全組解僱，觸發有線中國組總辭，多名港聞採訪主任及記者亦請辭。有線中國組原班人馬製作的最後一集節目，在今晚（31日）除夕夜播出。節目結束後，中國組到有線大樓門口合照留念，中國組總採訪主任司徒元表示，他們謹守崗位到最後一刻，形容是圓滿結束，他並寄語新聞界，「時勢愈艱難，愈需要新聞界，幫助弱勢社群、幫助需要幫助嘅人，去發出聲音，保持公義之心。」

有線中國組原班人馬最後節目播畢，在有線大廈外留下歷史紀錄。

時勢艱難亦都係做新聞一個好嘅場所，時勢愈艱難，愈需要新聞界，幫助弱勢社群、幫助需要幫助嘅人，去發出聲音，保持公義之心 中國組總採訪主任司徒元

對於中國組最後一集播畢，司徒元表示感可惜，中國組過去報道反映到很多人的心聲，可以發掘到事實的真相，寄語同事無論去到什麼崗位都可以保持到這種精神，並將之發揚光大。他表示，他們謹守崗位到最後一刻，形容是圓滿結束，「即使係今晚嘅節目，相信都唔會令大家失望。」

有線中國組總辭，記者將陸續離職，最後一集原班人馬製作的《有線中國組》，於12月31日播出，回顧疫情一周年。（節目facebook截圖）

對於傳媒行業愈趨艱難，司徒元說：「時勢艱難對新聞界係一個考驗，但係時勢艱難亦都係做新聞一個好嘅場所，時勢愈艱難，愈需要新聞界，幫助弱勢社群、幫助需要幫助嘅人，去發出聲音，保持公義之心，所以我覺得，即使時勢艱難，大家都唔應該退縮。」

有線中國組總辭，記者將陸續離職，最後一集原班人馬製作的《有線中國組》，於12月31日播出，回顧疫情一周年。有消息指，由於離職人數比預期多，曾掌管亞視新聞部的有線新聞及公共事務總監陳興昌，找來亞視舊部入有線，包括曾任亞視駐廣州記者、中央電視台駐港記者的史可為，以及現職鳳凰衛視的陳國揚。