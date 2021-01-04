禁飛無限期　滯英港人欲耗40天隔離經杜拜返港　190人求助入境處

港府因應英國出現變種新型肺炎病毒，於12月22日起所有過去14天曾逗留英國超過2小時人士，包括香港居民，禁止乘航班來港，直至另行通告。據了解，政府目前無計劃恢復英國航機來港。入境處表示，截今收到190名港人查詢及求助。現身處英國利物浦的觀塘區議員畢東尼表示，接獲約70名港人的求助不少都是探親，現被無了期禁返港，影響工作安排及醫療需要，期望政府可以明確回覆禁令限期。

區議員畢東尼。（羅君豪攝）

禁英國機抵港令發出近兩星期，去英國探望兒子、現滯留當地的觀塘區議員畢東尼表示，他所接獲的約70名港人求助個案主要都是因探親，現被無了期禁返港，影響本身工作安排，及有個案在香港的醫療安排將到期，他亦收到有個案反映，隨丈夫移民惟遭逢家變，現流落在外又不諳英語，且回港無門。

由英國倫敦飛香港航班於12月22日起禁飛抵港。（資料圖片／余俊亮攝）

他希望政府考慮不少求助面對困境，有急切回港需要。據他所知，有人計劃先飛往杜拜再返港檢疫，寧願前後耗40天檢疫。他引述，求助港人大部分都已訂購好機票，希望政府可以答覆禁令限期或派包機計劃，以便他們安排，因現時當地消息預計英國封城措施會再升級，屆時交通必受影響。

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因應禁英國機抵港令，入境處表示，至今（4日）收到約190名港人的查詢及求助，並在收到港人的查詢及求助後已即時提供相關資訊，及按其意願提供可行協助，亦會在有需要時聯絡中國駐當地領事館，繼續跟進。入境處會繼續與求助人及相關部門保持聯繫，留意事態發展。

在外香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：(852)1868。