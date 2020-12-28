英國變種病毒｜至少200人滯英　盼港府包機回港　38周孕婦感徬徨

全球新冠肺炎疫情嚴峻，英國變種病毒株肆虐，歐洲多國已禁止英國航班入境，港府亦於本月21日起，禁止英國載客航班抵港，直至另行通知。現正滯留英國的觀塘區議員畢東尼接受《香港01》訪問時表示，相信至少有逾200名滯英人士需要回港，當中一名懷孕38周的母親急須返港生產，如今回港路未明，頓感徬徨，不少人希望港府安排包機接載，毋須再望天打掛。 入境處回覆查詢時表示，在收到港人查詢及求助後即時提供相關資訊，及按其意願提供可行協助，亦會在有需要時聯絡中國駐當地領事館，繼續跟進。

《香港01》特約記者在12月21日於英國希斯路機場直擊最新情況。（特約記者岳靈攝）

畢東尼早前開設一個滯英港人的WhatsApp群組，至今有逾200人加入交流資訊。畢透露，現正協助多個滯留家庭跟進回港安排，當中包括5名其選區的麗晶花園居民及懷孕38周的準媽媽，該孕婦原預計上周回港，如今大失預算，頓感徬徨。他指由於不少港人子女在英國留學，長趁聖誕假前往探望子女，「依家返唔到香港，有啲仲趕住開工。」

經第三國轉機回港或需40多日

畢指出，曾有個別人士向港府求助後，有人「教路」可先到第三國再轉機回港，但計及檢疫期及航程動輒40多天，認為費時失事。群組中不少人都希望港府可以安排包機，接載他們回港，畢稱他們願意自掏腰包及遵守檢疫要求，只盼盡快回港，「好似武漢包機例子，安排大家坐同一班航班回港。」

12月21日英國希斯路機場大批旅客趕上「尾班機」

畢又表示，曾向本港有關當局查詢何時解禁英國航班，但獲回覆暫未有任何時間表，「政府話暫時唔係適當時候review，但回港前都要做檢測，又要book機票，安排去機場嘅交通，大家都要時間準備。」他又表示，航空公司開售明年1月12日回港的機票，雖然未知能否成事，「大家一見有得買就鬥快買咗先，再觀察情況。」

入境處未提包機：已向求助港人提供協助

入境處表示，因應最新的檢疫政策，入境處一直密切留意相關情況，並在收到港人的查詢及求助後即時提供相關資訊，及按其意願提供可行協助，亦會在有需要時聯絡中國駐當地領事館，繼續跟進。

入境處會繼續與求助人及相關部門保持聯繫，留意事態發展。在外香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：(852)1868。