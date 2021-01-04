專家解讀國產疫苗：孕婦兒童不宜接種　逾59歲長者需等進一步試驗

中國國藥集團新冠疫苗獲得國家藥監局批准上市，北京、廣東、遼寧等地近期開展為重點人群接種新冠疫苗。 內地專家指，疫苗保護期，目前初步推斷至少為半年；此外，專家又提醒，孕婦，哺乳期婦女，正處在發熱、感染等疾病急性期的人群不適合接種疫苗；而18-59歲年齡段範圍以外的人員也需要等待進一步臨床試驗數據披露，才能明確後續是否能夠接種。

西安交通大學第二附屬醫院感染科主任黨雙鎖接受內地媒體採訪表示，目前全球主要的新冠疫苗分為幾種，包括滅活疫苗；減毒活疫苗；重組蛋白疫苗；核酸疫苗（mRNA或DNA疫苗）；病毒載體疫苗（複製或非複制）；多肽疫苗。

黨雙鎖表示，內地目前使用的新冠疫苗是滅活疫苗。經研究發現，疫苗發揮作用的時間主要是在接種疫苗第二劑的2周後，因此需要注射兩劑，兩劑相隔2到3周接種。而美國的輝瑞 BioNTech新冠疫苗和莫德納新冠疫苗，都是基於mRNA方法生產，每人需要接種兩針，其中輝瑞疫苗兩針間隔21天，莫德納疫苗兩針間隔28天。

黨雙鎖指出，接種新冠疫苗不會導致受種者患上新冠肺炎。（新華社）

目前，科學家仍在研究注射疫苗後的保護期，初步推斷至少為半年，但尚無確切結論。新冠疫苗使用的是滅活的病毒、病毒的刺突蛋白等部分或該病毒的基因，都不會導致新冠傳播，所以接種新冠疫苗不會導致受種者患上新冠肺炎。

黨雙鎖提醒，發燒患者；兒童，妊娠期婦女或哺乳期婦女；急性病發作患者，嚴重慢性疾病、處於慢性疾病的急性發病期者；服用免疫抑制的人群；患有影響免疫系統慢性病或接受抗腫瘤藥物治療等患者，均不宜接種新冠疫苗。

對疫苗中任何成分過敏者，或曾發生過疫苗嚴重過敏反應者，包括急性過敏反應、蕁麻疹、皮膚濕疹、呼吸困難、血管神經性水腫或腹痛者亦不宜接種。同時，不在18至59歲接種年齡段範圍的人員，需等待進一步臨床試驗數據披露，才能明確是否能夠接種新冠疫苗。

受種者接種後需在門診留待觀察30分鐘。（新華社）

黨雙鎖指出，接種新冠疫苗後，受種者要在接種門診留待觀察30分鐘，觀察是否有過敏反應，無異常方可離開；若離開後出現38.5℃高燒，或局部紅腫大於2.5厘米，需及時向接種醫生報告並盡快到醫院就診。接種當日注射部位需保持乾燥並注意個人衛生，適當安排休息；接種後一周內避免接觸個人既往已知過敏物及常見致敏源，盡量不飲酒、不進食辛辣刺激或海鮮類食物，建議清淡飲食、多喝水。

（華商網）