限聚令｜晚市禁堂食延長　酒樓：全年無諗做生意、無人有信心落訂

本港新冠肺炎第四波疫情持續，晚市6時禁堂食令即將於本月6日結束，食物及衞生局局長陳肇始於今日（4日）宣布，由於本地疫情放緩速度慢，並無條件放寛，將延長現有措施兩周至1月20日。 旺角倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示全行都已經幾乎全年無做過生意，只希望疫情快點過去才有望復甦。他指往年這個時候已一早有客人訂農曆新年的枱，惟今年客人和酒樓都沒有信心落訂，「其實唔放寬到12人，啲客都唔會來。」

今年受到新冠肺炎疫情影響，餐飲業除了每枱只能坐二人外，晚市更被全面禁止。對於酒樓而言，受到疫情和各項社交距離措施影響，酒樓完全失去晚市的生意，下午4時就已經拉閘，生意大受影響。

政府延長社交距離措施至1月20日，旺角倫敦大酒樓的副總經理蘇萬誠表示已經錯過了最旺的冬至、聖誕和元旦這些人流最旺的時候，現時只期盼本地疫情快點結束，市民能過一個安心的農曆新年，「其實全行全年都無諗過做生意，唔係講邊一次措施。」

他指往年這個時候，已經有不少客人打電話落訂農曆新年的席位，今年無論是酒樓本身還是客人都沒有信心，「試過一輪又一輪落訂之後又取消，除非限聚令放寬到12人，唔係過年都無人來。」

面對生意損失，蘇萬誠表示「都冇辦法」，他指希望疫情快點過去，市民可以接種疫苗，本地個案、尤其是無源頭個案要到達低水平，酒樓生意才能恢復正常。

倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示，現時只期盼本地疫情快點結束，市民能過一個安心的農曆新年。（資料圖片 / 張浩維攝）

旺角一間粥店店員黃小姐聽到延長晚市禁堂食14日後，表示「又來？」但又指政府的規定餐廳無辦法，只能跟從。她說，因為該措施，粥店生意起碼少了五六成，老闆更推出夜晚6點後外賣8折，10點後外賣6折的促銷，希望能維持下去，惟「一晚也做不到幾多生意，其實關夜晚堂食乜事，白天都多人。」

中餐廳星豪廚房店員廖小姐也對措施再延長有些無奈，「政府要求，只能照跟。」這一波疫情已經跨越冬至、聖誕及元旦，對餐廳打擊巨大，幾時推出盆菜外送也仍是杯水車薪，他們亦擔心措施會跨越至農曆新年，「點捱？唔知。」

▼社交距離措施 再延續至1月20日▼