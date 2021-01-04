限聚令｜措施延14天至1月20日　陳肇始：農曆新年前放寬機會不大

本港新冠肺炎第四波疫情持續，晚市6時禁堂食令即將於本月6日結束，食物及衞生局局長陳肇始於今日（4日）宣布，由於本地疫情放緩速度慢，並無條件放寛，將延長現有措施兩周至1月20日。她更指，目前情況下，農曆新年前放寛機並不高，倘若出現疫情反彈，不排除進一步收緊措施，以減低人流及群組聚會。

陳肇始於今日（4日）宣布，由於本地疫情放緩速度慢，並無沒有條件放寛，將延長現有措施兩周至1月20日。（資料圖片／盧翊銘攝）

去年12月21日，政府維持社交距離措施至1月6日，當中包括晚市6時後禁堂食、二人限聚等等，即橫跨聖誕節及元旦。陳肇始表示，由2020年12月21日至2021年1月3日期間，本港錄得共812宗個案，本地個不明源頭佔整體個案約三分一，而七天本地個案平均數為15宗，顯示社區隱形傳播活躍。雖然本地個案即時繁殖率至回落1以下，但下降速度極之緩慢。

▼社交距離措施 再延續至1月20日▼

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陳指，目前政府已收緊防疫措施至上一波最嚴謹的級數，至今已有3個星期。雖然確診數字有所下降，但相比上一波疫情緩和的速度較慢，認為反彈風險未退。她亦指，不時出現的大型群組爆發，情況令人憂慮。認為市民經過長年累月的抗疫，遵守社交距離的意識下降。例如觀察到冬至、聖誕節、新年假市面上有大量人流，更有跨家庭聚會。

陳透露，根據港大製作的八達通出行情況圖表，市民減少出行的程度，相比上一波疫情較小，反映一至兩周後，確診家庭爆發個案或涉及冬至聚會10多人感染，更有可能三代一同感染，因此要密切監察會否疫情反彈。

陳續指，國際不同國家的情況亦同樣嚴重，英國、南韓、日本確診數字創新高，認為不容忽視病毒輸入。她稱， 香港的防控措施是全球最嚴謹之一，成功堵截輸入個宗進入社區，例如英國、南非涉及新型變種病毒的個案。她宣布，特區政府決心清零，由於本地疫情放緩速度慢，並無沒有條件放寛，將延長現有措施兩周至1月20日。

陳表示，第四波疫情爆發以來，2020年11月15日至12月29日，政府已完成160萬個檢測，逾51萬個為「需檢必檢」，即強制檢測；逾54萬個為「應檢盡檢」，即特定群組檢測；逾55萬個為「願檢盡檢」，即自願檢測。而於2020年12月31日至2021年1月2日，已有3.8萬人在流動檢測站接受強制檢測。

陳指，為配合強制檢測，已有大約30個流動採樣站，以拭子採樣方式為該批人士檢測。同時，社區採樣中心以及其他渠道，亦接受強檢人士進行檢測。政府會擴大及加強落實三方面檢測的措施，並盡量方便市民以找出個案。

回顧一年 ▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

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陳肇始望市民諒解︰忍耐多一陣

最後陳表示，明白不同行業及市民受影響，希望盡快回復日常運作及生活，但隱形傳播鏈仍然活躍，認為放寛措施將會造成反彈。她更指，目前情況下，農曆新年前放寛機會並不高，倘若出現疫情反彈，不排除進一步收緊措施，以減低人流及群組聚會。「但睇到社區隱形傳播鏈活躍嘅情況下，如果放寬呢啲措施，亦會好大機會做成反彈，希望市民諒解，忍耐多一陣。」