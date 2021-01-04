林老師死因｜直屬上司哽咽林只是漏發通告　質疑是否要折磨到最盡

死因庭繼續就東華三院李東海小學教圖書館主任林麗棠，前年在校內墮斃的事件作研訊。林的直屬上司形容林教學盡責，關懷學生，是一位好老師。她在被時任校長羅婉儀時，一度哽咽地稱，林不過是漏發通告，並說：「點解要折磨佢咁多日呢？係咪要去到最盡，迫到人無彎轉呢？」

死者林麗棠（終年48歲）去年3月6日在該所位於天水圍的學校內墮樓身亡。除家屬外，時任校長羅婉儀、教協及東華三院教育科亦列為有利害關係人士。

認為羅始終覺得林不稱職

林的直屬上司勞佩玲則供稱，林在教學上非常盡責，用心備課，亦關懷學生，是一位好老師，她十分著緊行政工作，也很怕羅。

羅在盤問勞時稱，她當時已找其他人協助林，亦曾向林提出減輕其工作的安排，但勞認為羅不過是想林「慢慢退落嚟」，因為羅始終覺得林不稱職。

指林只是漏出通告

勞一度哽咽地道，當時林只不過是漏發通告，事件未觸發其他嚴重情況，「漏出通告，點解要折磨佢咁多日呢？」勞稱每個人都有機會出錯，既然羅在2月28日已找林對談，為何事發前又再找她呢，「係咪要去到最盡，迫到人無彎轉呢？」

直屬上司勞佩玲(前)覺得校長羅婉儀始終認為林麗棠老師不稱職，但指林只是漏了通告，是否要受這樣的折磨。(李慧娜攝)

同事搵工是送舊垃圾出去

林老師的好友郭靄怡老師亦提到，羅不但對林多番責難，亦不尊重同事，羅曾在教員會議稱：「我話你知，你出面揾工，我無所謂，當送舊垃圾出去。」對於有人匿名向東華三院投訴她，羅亦向老師稱，自己擁有音樂及英文碩士學位，並說：「（我）去到邊度人地都請我做校長。」又指：「對人仁慈，等於對自己殘忍，所以我對你地殘忍。」

要求老師8及10號風球回校

郭續指，若有人到學校外評時，羅更會警告老師「唔好同人訴苦，唔好將學校既衰野講出去」，更要求老師在8號或10號風球回校，並說：「如果中途死左，保險咪會賠畀你地囉。」她直言，校內老師的眼睛是雪亮的，在持分者問卷中給予羅評分低實屬合理，若林死後，再有評分問卷，羅必定得零分。

早會叫學生上台訓話

郭亦稱，羅對學生及家長態度也不好，羅曾與一名小二女生一同前往日本參加交流，惟學生期間意外受傷，因而耍脾氣、不聽話，羅事後不斷在教員會議上說學生不是，「話唔聽佢講，又唔可愛」，令羅「無面」，更質疑體育科老師為何選該學生作代表。

郭續指，羅更在學生早會，叫該名學生上台訓話。郭直言對於羅做法感到「好難過」，因為作為教育工作者，認為應要耐心教導學生，不應「拎佢（學生）上嚟做箭靶、踐踏佢」。郭又指，羅更曾在買書日與家長吵鬧，要由主任分開才能擺平事件。

老師王華稱自羅婉儀校長上任後，不少老師都要求降職或停職留薪。(李慧娜攝)

羅上任後不時有老師要求降職

與林一同負責普通話集誦的王華老師亦她因為工作道出親身經歷，稱羅不尊重同事。王指在羅上任後，不時有老師申請降職或停職留薪，她亦因工作量增加，加上身體狀況欠佳，所以要求降職，羅卻在教員會議上暗諷她：「唔好以為降職就唔洗做行政野。」

骨折被質疑造假

王續指，她2016年左腳掌骨折，向羅匯報請假時，羅卻向她說：「大膽啲，夠膽叫醫生寫100日（病假）嘛。」王稱當時心想「我睇博愛醫院，都係公立醫院嚟。」認為羅質疑她造假並不合理。

指羅對學生欠同理心

王又舉出例子指羅不尊重學生，欠缺同理心，2018年她帶隊贏得朗比賽冠軍，羅卻只關注友校投訴學生不禮貌，她查出肇事學生後，羅即說：「原來係呢個大舊衰。」更不準該學生再出賽。

王直言：「若要人不知，除非己莫為。」指羅既對學校沒歸屬感，又不關心同事及學生的需要，批評羅的做法與學校推廣的關愛校園、生命教育方針背道而馳。

案件編號：CCDI206/2019

證人供述林麗棠老師在校的情況。(詳看下圖)