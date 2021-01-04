運輸署推查車牌「查冊通知」　將向車主提供申請人姓名作防範

港府早前收緊記者查冊限制引來爭議，運輸署日前（2日）推出新措施，以個人名義登記的車主可免費訂閱「發出車輛登記細節證明書」電郵通知服務，當有人查閱其車牌資料時，會獲電郵通知申請詳情，運輸署表明旨在「讓登記車主知悉有人經由證明書獲得其個人資料，預早作出防範」。 運輸署回覆《香港01》查詢時，未有回應新措施會否會否窒礙傳媒查冊或工作，僅稱電郵通知會載列申請人名稱、申請目的、證明書上所載細節的日期及時間、以及證明書發出日期及時間，新服務推出首兩日，共收到14宗申請。

運輸署日前（2日）推出新措施，以個人名義登記的車主可免費訂閱「發出車輛登記細節證明書」電郵通知服務，當有人查閱其車牌資料時，會獲電郵通知申請詳情。（資料圖片/張浩維攝）

運輸署表示，一直致力平衡公眾查閱車輛登記冊資料的需要及對登記車主個人資料及私隱的保障，有鑑於證明書上所載的相關個人資料有機會被用作不法／不當用途，亦不時有登記車主就增加其個人資料保障向本署提出訴求，署方自本月2日起推出「發出車輛登記細節證明書」電郵通知服務，讓已訂閱此服務的登記車主知悉有人／機構經由證明書獲得其個人資料。

運輸署：如車主懷疑遭濫用可聯絡私隱專員公署或報警

運輸署補充，有關電郵通知會載列申請人的名稱、申請目的、證明書上所載細節的日期及時間、以及證明書發出日期及時間。如登記車主懷疑證明書所載的個人資料被申請人濫用，可聯絡個人資料私隱專員公署或報警求助。運輸署強調，上述服務並沒有改變現行申請證明書的要求。

運輸署指，由本月2日起，以個人名義登記的車主，可免費訂閱「發出車輛登記細節證明書」電郵通知服務。(香港政府一站通網站截圖)

車主需進行登記，始能啓動通服務。(香港政府一站通網站截圖)

運輸署指明查詢車牌目的 不包括傳媒報道

署方重申，車輛登記細節證明書上所載的個人資料只應用作與交通及運輸相關事宜。市民或商業機構在處理車輛買賣、追討登記車主在交通意外上的賠償、進行法律程序等與交通及運輸相關事宜，而有實際需要透過證明書核實車輛細節或登記車主身份時，可按既定程序申請證明書。

在申請過程中，運輸署會向申請人清楚列明收集其個人資料的目的，當中包括運輸署會將載在相關申請內的個人資料，以及該等資料日後的任何變更，告訴有關登記車主；申請人在提交申請時，須作出聲明，表示已細閱及明白有關申請的內容，並接受申請內所載的所有條款及條件。

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