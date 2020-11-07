鏗鏘集記者被捕｜政府收緊查冊　回顧偵查報道屢揭高官利益衝突

港台節目《鏗鏘集》7.21事件調查報道的編導蔡玉玲涉查車牌時作虛假聲明被捕。政府於去年「反修例」後，多個部門以行政手段收緊了多項查冊，除了車牌外，還有結婚證書、出世紙查冊，傳媒作查冊等調查報道的空間漸被縮少。其他查冊會否被收緊，暫仍屬未知之數。本文與你重溫過去十多年，記者透過查冊所揭發的重要新聞，為社會帶來什麼影響。若沒有查冊，以下事情都可能無人知曉。

▼鏗鏘集記者蔡玉玲被捕▼

▼2020年《鏗鏘集》「721誰主真相」▼

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▼2019年《鏗鏘集》「721元朗黑夜」▼

2019 年

▼丁權無國界▼

丁權無國界系列報道

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揭發有鄉紳以馬來西亞人套丁於屯門獲批建20多幢丁屋 《香港01》

記者揭發一個5億元的屯門丁屋屋苑，由17名無居港權的馬來西亞男丁所建，涉事丁屋地皮涉及鄉議局劉氏家族公司，該批男丁其後更授權劉氏借錢建丁屋，整個過程懷疑涉及套丁。記者在該調查報道翻閱多份土地文件、買賣合約、按揭文件等，過程中更核實涉事人的簽名及身份證號碼等多重資料。

影響：特首林鄭月娥回應由地政總署審視這個案。

▼邊境隨意門▼

【邊界缺口】港深邊境現「隨意門」 村民非法跨境 港府：會了解

【邊防部隊佔港地】香港地主：地政要私下解決 面對軍隊難維權

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沙頭角邊境禁區一幅香港官地遭人霸佔居住 隨意往來深港兩地 《香港01》

記者透過查閱土地查冊及高空圖輔助發現，沙頭角邊境禁區一幅香港官地，遭人霸佔居住，而村民擅經橋樑北上，非法跨越港深邊界沙頭角河，並通過深圳邊防的鐵閘，隨意往來兩地，這道邊境「隨意門」30米外，有武警邊防更亭，但邊防人員並無阻止村民通過鐵閘。

影響：港府確認事件，保安局則指政府相關部門會了解。

2018

▼何君堯涉漏申報利益▼

【獨家】家族擁粉嶺高球場旁12萬呎地 何君堯承認有份 稱會了解

【獨家】妻獲恒基2000萬收樓 何君堯疑漏報離岸公司：不再回應

【獨家】何君堯亡父遺洪水橋發展區旁七萬呎農地 何：無佔權益

【何君堯涉漏報】家族持粉嶺高球場旁地 離岸公司股東身份成關鍵

何君堯立法會討論時 涉無申報相關土地利益 《香港01》

記者透過公司及土地查冊，揭發何君堯的家族公司擁有粉嶺高爾夫球場旁約12萬呎農地。何兩度於立法會發言，並曾投票反對有關收回高球場的動議，惟事前未申報家族的農地利益。

影響：立法會個人利益監察委員會跟進，及後決定不會對何君堯涉漏報利益跟進。

▼鄭若驊僭建▼

【鄭若驊涉僭建】屋宇署視察證夫婦各有僭建 兩屋共逾千呎地庫

【鄭若驊涉僭建】夫婦四鄰居全有僭建無釘契 屋署未回應曾否執法

【鄭若驊涉僭建】兩大宅再有新發現 車庫玻璃簷篷亦涉僭建

【鄭若驊僭建】買家不知情？經紀以僭建地牢作賣點 硬銷西貢別墅

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鄭若驊及丈夫大宅被揭僭建 《明報》、《蘋果日報》及其他傳媒

記者透過核准建築圖則及土地查冊揭發，當時剛履新的律政司長鄭若驊屯門大宅僭建地庫，毗鄰其丈夫潘樂陶的大宅亦有多項僭建。

影響：屋宇署確認兩宅多項僭建，潘樂陶被判罰成案件仍上訴中。

2017

▼朝鮮核武幫兇系列▼

【獨家】01揭北韓違禁船隻 疑涉國企公司 聯合國專家：正調查

【核武幫兇】售零件製軍備 貨船運導彈 香港公司助北韓賣軍火

【核武幫兇】01揭北韓違禁貨船仍穿梭中朝 專家批港府無認真執法

【核武幫兇】香港涉助洗黑錢 北韓經商港人揭鐵幕黑暗秩序

香港多個空殼公司 助朝鮮違反聯合國在制裁突破禁運 《香港01》、CNN

朝鮮（北韓）近年多番犯禁試射導彈，遭到聯合國決議制裁，但朝鮮仍無視禁令。《香港01》翻查多份聯合國報告，層層揭露多間香港公司協助朝鮮突破制裁，當中更有央企疑涉事其中，令朝鮮可繞過國際禁運、賺取外匯，間接資助金正恩政權。

2016

▼新界套丁風雲▼

【專頁：官紳大套丁】揭最隱秘的權貴勾當 8組最深度的調查報道

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多個鄉紳新界地皮涉套丁 《香港01》

記者透過土地查冊揭發，鄉議局多名高層、城規會高層、著名律師、議員都涉及套丁活動。

影響：各界關注套丁問題 丁權存廢引起廣泛討論。

▼馮程淑儀換樓醜聞▼

【01專頁】低價換豪宅 馮程淑儀捲利益衝突

馮程淑儀賭王姨仔互換豪宅 一個換兩個 低稅局估值130萬

【官商換樓醜聞】馮程淑儀與富商交換物業 涉慳稅525萬

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馮程淑儀與商人陳婉玉換樓 《香港01》

記者透過土地查冊揭發，時任民政事務局常任秘書長馮程淑儀，以半山豪宅單位加錢，換取賭王何鴻燊三太胞妹陳婉玉的公司持有的跑馬地成和坊兩單位。豪宅一變二，馮程淑儀所付金額低於估值，加上其丈夫早年任職政府時參與的決策，令陳婉玉的直升機公司受惠，引發利益衝突疑雲。

影響：馮永業被廉政公署起訴，罪成入獄。

▼陳茂波家族新界農地▼

【巴哈馬解密】揭陳茂波上任局長前關鍵12天：秘技轉移資產

【巴哈馬解密】陳茂波曾任4間離岸公司首任董事 妻許步明涉其三

【巴拿馬文件】陳茂波家族早年頻成立離岸公司 多重隱身分

陳茂波早年炒樓囤地 後轉親人持有 局長任內親人勁賺2500萬元

陳茂波家族於新界東北持多幅地皮 巴拿馬文件揭開立多間離岸公司 上任前12日轉移資產 《香港01》、《蘋果日報》

記者透過土地查冊揭發，時任發展局長陳茂波其家人被揭發擁有新界東北發展區內三幅土地權益。《香港01》其後翻查巴拿馬文件及巴哈馬解密文件，發現陳茂波家族兩間離岸的代理人公司，於九十年代初，已透過莫薩克・馮賽卡律師行，開立其他離岸公司，可見其家族一直對「離岸空殼」操作純熟。

影響：立法會多次開會討論以特權法調查這個案遭否決。

2012 年

梁振英山頂大宅僭建 《明報》

2012年，《明報》揭發梁振英大宅僭建，報道獲得報業公會新聞獎。（報業公會網站）

記者透過核准建築圖則查冊揭發，時任特首梁振英於山頂大宅有多項僭建，及後更被發現有地下室。

影響：屋宇署證實有多項僭建，並下令清拆。時任特首梁振英「承認疏忽」、「有欠謹慎」。

【鄭若驊涉僭建】細數高官僭建 「唐宮」規模大 梁振英屢狡辯

唐英年僭建地庫 《明報》

2012年《明報》揭發唐英年大宅僭建，報道獲報業公會新聞獎。（報業公會網站）

記者透過核准建築圖則查冊揭發，前政務司長唐英年名下九龍塘約道大宅僭建逾2000呎地庫。唐太郭妤淺當年被控違反建築物條例。

影響：當年特首選舉候選人唐英年選情因僭建風波失利，唐英年妻及後被判罪成罰款。

2009

前DJ購11.6億元購買西半山天匯單位其後撻訂 《明報》

2009年，《明報》揭發記者透過土地查冊揭發，西半山天匯開售24伙，全部以海外註冊公司購入，其後當中20伙撻訂，引起市場關注。報道獲得報業公會新聞獎。（報業公會網站）

記者透過土地查冊揭發，西半山天匯開售24伙，全部以海外註冊公司購入，其後當中20伙撻訂，引起市場關注。

影響：促成政府制訂一手住宅物業銷售條例。