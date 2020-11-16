港台鏗鏘集編導被捕｜憂查冊變入冊　八傳媒組織致函林鄭要求會面

製作《鏗鏘集》7．21元朗事件的節目編導蔡玉玲因查冊被捕。八個傳媒工會及組織今日（16日）致函特首林鄭月娥要求會面，以釋除業界的疑慮。信中提到，稱目前多個公眾資料登記冊查閱安排，相關部門以防止資料被濫用而收緊申請要求，沒有增加任何便利傳媒採訪的選項，變相令查冊作新聞用途有法律風險，令業界深感憂慮和困擾，信中提出三點要求，包括撤銷蔡玉玲控罪。

香港電台節目製作人員工會前主席蔡玉玲11月4日被警方上門拘捕。（黃金棋攝）

有份致函的8個傳媒工會及組織，分別是香港記者協會、香港攝影記者協會、眾新聞工會、獨立評論人協會、大專新聞教育工作者聯席、明報職工協會、壹傳媒工會，以及香港電台節目製作人員工會。

信中指出，蔡玉玲被指在查詢車輛登記資料期間作出虛假陳述而被刑事檢控，事件令業界憂慮，擔心記者追查真相的同時有機會「查冊變入冊」。

提出三大要求

他們提出三點要求，包括政府恪守維謢新聞自由、尊重採訪權，推動資訊開放，保障公眾知情權；政府督促各部門開放查冊，傳媒可以以新聞活動作為申請原因；以及撤銷蔡玉玲控罪。

11月3日，製作《鏗鏘集》7．21元朗事件的節目編導蔡玉玲被警方以「作出虛假陳述」拘捕，她獲保釋會見傳媒。（羅君豪攝）

過去鮮有聽聞傳媒濫用查冊個案

他們指，記者透過向政府部門查閱車輛、公司、婚姻、土地等資料，作新聞用途，是由來以久的做法，彰顯香港開放、資訊自由社會，維護新聞自由、公眾知情權，而追查事件真相屬傳媒天職，過去不少涉及重大公眾利益的報道，包括政府高官僭建及選舉舞弊等事件，均透過查冊方式揭露。

他們表示，傳媒透過查閱資料，是發揮第四權監察社會的一個重要途徑，過去鮮有聽聞傳媒濫用查冊個案。

+ 5 + 5 + 5

私隱條例或法庭裁決均確認新聞工作者可豁免

信中又提到，去年10月，警察隊員佐級協會提出司法覆核，要求推翻選民登記名冊公開讓市民查閱之制度。當時上訴庭指出上述不設任何限制之制度未能保障個人權利，但法院同時確認傳媒藉查閱選民名冊，曾揭露種票等種種不法操作，因此裁定傳媒工作者 (member of the press) 可以獲得豁免，可以查閱區議會及立法會選舉地方選區之選民名冊。

至於香港法例第486章《個人資料（私隱）條例》已經有規定，而當中第61條為新聞活動提供豁免，只要證明從事新聞活動（news activity）及符合公眾利益，可不受資料使用的第三原則規管。

他們指，無論私隱條例或法庭裁決，均確認新聞工作者追查事實真相，及透過監察維護公眾利益的角色。政府不應以行政手段為記者查冊設立重重關卡，阻礙記者調查真相，削弱傳媒監察的角色。