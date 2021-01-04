運輸署突推「新服務」　車主遭查車牌會電郵通知：供預早作出防範

港府早前收緊記者查冊限制引來爭議，運輸署本月起突無預兆下加推新措施，其官網刊出公告，指由本月2日起，以個人名義登記的車主，可免費訂閱「發出車輛登記細節證明書」電郵通知服務。當有人查閱其車牌資料時，會獲電郵通知申請詳情。運輸署表明，「讓登記車主知悉有人經由證明書獲得其個人資料，預早作出防範。」 《香港01》已向運輸署作出查詢，正待回覆。

運輸署指，由本月2日起，以個人名義登記的車主，可免費訂閱「發出車輛登記細節證明書」電郵通知服務。(香港政府一站通網站截圖)

根據運輸署資料，申請「車輛登記細節證明書」(即申請查閱車牌資料)的用途，包括進行與運輸相關的法律程序、買賣車輛及有關交通及運輸的事宜。

車主需進行登記，始能啓動通服務。(香港政府一站通網站截圖)

個人名義登記車牌 可免費訂閱服務

翻查資料顯示，運輸署以往並不設查車牌通知車主服務。新措施下，以個人名義登記的車主，可免費訂閱「發出車輛登記細節證明書」電郵通知服務，記者以車主身分按指示進行登記，系統要求申請人作出聲明，包括確認電郵通知書資料僅供個人參閱，或在懷疑其個人資料懷疑被查車牌人士濫用時，供私隱專員公署或警方作調查之用，「而不可用作其他用途。」

▼港台編導蔡玉玲涉因查車牌被捕，傳媒界聲援▼

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車行：過戶時會查車牌保障自己

用戶申請查閱車牌時，須輸入身分證或護照號碼，以及商業登記或公司註冊證號碼，並輸入聯絡電話和地址，以及查詢的車牌號碼。有車行負責人表示，平常不會無緣故「起底」，多涉及查閱車輛及車主有否告票在身，遇上有懷疑對方身分的買賣時，亦會申請查牌保障自己。他強調，只有情況異常始會查冊，「如果唔係都驚觸犯法律。」



另一車行負責人則指，平日較少查閱賣家車牌，「如果要查，通常都係遇到麻煩事先會。」他舉例指，通常以查閱對方是否破產令不能轉售車輛、或其座駕有案件在身等，「會查返佢個地址，寄律師信畀佢要求搞返好佢。」

警拘蔡玉玲指查車牌不符聲明用途

去年11月，曾就7．21元朗襲擊事件製作兩集《鏗鏘集》專題報道的港台電視部編導蔡玉玲被捕，指其進行車牌查冊時涉嫌虛假陳述，取得有關車主的個人資料後用於不符合聲明所指用途，違反《道路交通條例》第111（3）條。

事件觸發干預新聞自由爭議，亦揭發運輸署收窄申請用途選項，由「其他，請註明」一項，改為現時的「其他有關交通及運輸的事宜」，意味其排除及限制新聞採訪用途。其他部門亦先後收緊查冊安排，入境處於前年收緊出生及結婚紀錄的查冊規定，規定申請查冊時，需獲當事人授權，否則要提供合理原因供入境處審批。



事實上，不少涉及公眾利益的重大報道均由查冊揭發，多個傳媒工會反響甚大，批評港府限制記者採訪，剝削公眾知情權。

《香港01》已向運輸署作出查詢，正待回覆。



