向警爆粗漢上訴脫罪　官指支持警方者失控下辱警　不一定互相矛盾

中年漢於去年11月在旺角遇上反修例活動，疑被催淚彈擊中後激動「爆粗」，就公眾地方作出擾亂秩序行為罪，被判社會服務令200小時，但上訴得直，獲撤銷控罪。高院法官黃祟厚今（5日）頒判辭解釋，雖然原審裁判官認為中年漢一方面稱支持警察，一方面辱罵警察，說法矛盾；但法官認為一向支持警方執法的人，在情緒失控下說出辱罵警員的說話，不一定互相矛盾。

上訴人王偉威，早前被裁定於2019年11月10日在旺角彌敦道與亞皆老街的公眾地方，不斷喧嘩，意圖激使他人破壞破壞社會安寧。

聲稱回家路上中催淚彈爆粗

控方案情指，當天警方警告聚集人士散去時，但王大聲叫囂：「X你老母，死差佬，我頭先無啦啦食左兩個催淚彈。」而王離去時遭拘捕。他在原審自辯時，返家期間遭兩顆催淚彈打中，因而感到憤怒，他未有拍攝警方，反遭警方舉槍指向他，及用強光照射，他稱自己支持警方執法。

情緒失控下說辱警話

原審裁判官指王一方面支持警方執法，但另一方面辱罵警方，說法互相矛盾，王上訴時反駁裁判官說法，認為兩者不一定存在矛盾。法官黃祟厚認為，裁判官觀察並非無理，但一個一向支持警方執法的人，在情緒失控下說出辱罵警員的說話，不一定互相矛盾。

原審官認為王信口雌

對於他自辯稱遭警方舉槍指向他，及用強光照射，裁判官認為他信口雌黃，又質疑為何辯方未向警員指出有關事項。王上訴時強調他曾向律師提及有關情節，裁判官不能因辯方沒向警員指出情節，而不信他的說法。

以不準確的事實判斷王的誠信

黃官指，裁判官不知道其實王有向律師給予相關指示，以辯方沒有盤問為由便不信王的說法，認為她對上訴人誠信的判斷基於不準確的事實，對於定罪感到不安，於是判王上訴得直。

案件編號：HCMA145/2020