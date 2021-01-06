運輸署收緊查冊限制　傳媒工會批礙新聞自由　憂披露記者資料

運輸署繼早前收緊傳媒查冊限制，本月2日起推出新措施，會通知個人名義登記的車主，其車牌資料正被人或機構查閱，被指影響採訪工作。特首林鄭月娥昨日（5日）出席行會前表示，不認為措施有影響。

壹傳媒工會理事長潘柏林今日（6日）在港台節目《千禧年代》上稱，現有法例規管起底行為，而調查報道目的為公眾知情權，有別於起底。他稱，運輸署措施非常影響記者工作及新聞自由，除可令被查者順利「拆彈」，亦擔心披露記者資料或令他們會被報復。

運輸署指，由1月2日起，以個人名義登記的車主，可免費訂閱「發出車輛登記細節證明書」電郵通知服務。(香港政府一站通網站截圖)

壹傳媒工會理事長潘柏林說，若被查者可獲通知，將會有好大防範，甚至有「通風報信』的效果，令他們可於報道出街前，就違規行為作相應行動，順利「拆彈」。此外，由於通知被查者的電郵上，將載列申請人的名稱、申請目的等，潘柏林擔心將記者資料披露，會令記者有被報復的可能，甚至人身受傷害。他以721元朗白衣人事件為例，指若記者就他們的車牌查冊，「白衣人會否報復記者？」

現有條例足夠保障個人資料

他批評新措施影響記者工作，認為現有私隱條例已保障個人資料，而警方亦一直有針對網上起底行動有相應行動。而調查報道有別於起底，目的為公眾知情權，「記者監察權貴係正當。」他指，若其他政府部門跟從運輸署新措施，擔心會影響報道，「點樣做第四權？」

他又提到，運輸署未有就新措施通知或諮詢傳媒，亦無法定程序明確指明記者查冊可選的用途選項。他說，傳媒機構一般由資料搜集員或記者去查冊，而現時資料搜集員要冒更大風險查冊，需要由記者自行評估風險進行查冊。他說，據他所知有不少傳媒避查車牌，認為事件影響新聞自由。

▼港台編導蔡玉玲涉因查車牌被捕，傳媒界聲援▼

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警拘蔡玉玲指查車牌不符聲明用途

去年11月，曾就7．21元朗襲擊事件製作兩集《鏗鏘集》專題報道的港台電視部編導蔡玉玲被捕，指其進行車牌查冊時涉嫌虛假陳述，取得有關車主的個人資料後用於不符合聲明所指用途，違反《道路交通條例》第111（3）條。

事件觸發干預新聞自由爭議，亦揭發運輸署收窄申請用途選項，由「其他，請註明」一項，改為現時的「其他有關交通及運輸的事宜」，意味其排除及限制新聞採訪用途。其他部門亦先後收緊查冊安排，入境處於前年收緊出生及結婚紀錄的查冊規定，規定申請查冊時，需獲當事人授權，否則要提供合理原因供入境處審批。事實上，不少涉及公眾利益的重大報道均由查冊揭發，多個傳媒工會反響甚大，批評港府限制記者採訪，剝削公眾知情權。