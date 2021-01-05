家居限聚令｜新加坡早立例　有人遭鄰居篤灰　港專家籲最後出招

抗疫將近一年，本港新冠肺炎疫情仍然未止。食物及衞生局局長陳肇始今（5日）早稱，有需要時會探討規管家居內家庭聚會，引起社會關注。政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌稱，規管家居聚會「比較擾民」，應在最後關頭才立法。呼吸系統專科醫生梁子超表示，家居聚會屬於可追蹤範圍，影響亦非特別大，仍可透過現行方法追蹤、安排檢疫和檢測。 許續說，新加坡亦有法例限制家庭聚會人數，現時當地每個家庭可接待8名訪客。綜合當地新聞報道，有市民因被鄰居投訴，以及上載聚會照片到社交媒體，而遭警察檢控和罰款。

陳肇始呼籲市民不要參與跨家庭聚會，又稱有需要時會探討規管家居內家庭聚會。（資料圖片／張浩維攝）

食物及衞生局局長陳肇始呼籲市民不要參與跨家庭聚會，又稱有需要時會探討規管家居內家庭聚會。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，規管家居聚會做法「比較擾民」，應在最後關頭，即突然出現大量跨家庭聚會個案群組，才將此措施立法。他續稱，此規例執法困難，指出新加坡亦有法例限制家庭聚會人數，阻嚇作用大，但當地政府亦甚少執法。

許樹昌稱，規管家居聚會做法「比較擾民」，應在最後關頭才立法。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

新加坡家居限聚令披露聚會人士的姓名、年齡和活動

新加坡的「限聚令」與本港相似，政府會隨著疫情調節人數鬆緊，但法例一併限制私人及家居聚會人數，現時當地每個家庭可接待8名訪客。綜合當地新聞報道，有市民因被鄰居投訴，以及上載聚會照片到社交媒體，而遭警察檢控和罰款。違反防疫措施的最高刑罰為罰款10,000新加坡元（約58,800港元）和監禁6個月，其中場地提供和舉辦者的罰則比參加者重，有人曾因舉辦18人聚會並隱瞞事件，被罰款5,000新加坡元（約29,400港元）。當地傳媒更會披露聚會人士的姓名、年齡和活動，如多人在家玩遊戲和觀看Netflix（電視節目）。

▼社交距離措施 再延續至1月20日▼

+ 8 + 8 + 8

呼吸系統專科醫生梁子超表示，立法處理家居聚會屬「一刀切」做法，將衍生民生和精神健康等問題，而且執法十分困難，認為當局在本港疫情失控、無計可施時才應考慮使用。他又說，家居聚會屬於可追蹤範圍，影響亦非特別大，仍可透過現行方法追蹤，以及安排檢疫和檢測，強調「現有措施都做唔好，再加新措施都係無用」。

如執法人員要到私人地方執法，必須有合理懷疑和搜查令

法政匯思成員、大律師何旳匡稱，現行法例未能規管私人地方，包括家居內的聚會，當局須在附屬法例加入條款方可作出有關限制。如執法人員要到私人地方執法，必須有合理懷疑和搜查令。他又說，在法律觀點看來，各種防疫措施在某程度上侵犯人權，譬如限聚令和禁止公眾集會等；重點是該些措施是否必須和合乎比例，「條法例係咪唔推唔得，同埋規管人數、地方同時間都不能太嚴苛。」倘有關法例的權力過大或不合理，市民有權提出司法覆核。