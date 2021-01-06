新冠肺炎｜空郵中心地勤、機場工人初步確診　房委會清潔工染疫

本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，不同機構及政府部門亦有職員確診。香港郵政周二（5日）公布，香港機場地勤服務有限公司一名在空郵中心工作的機場地勤人員初步確診新型肺炎。香港郵政指該職員無接觸公眾，並已即時安排關閉空郵中心至今日（6日）。機場管理局亦指，二號客運大樓改建工程的一名承辦商工人初步確診感染新型肺炎。 另外，房屋署周二亦指，一名為何文田房屋委員會總部大樓進行清潔工作的兼職外判清潔工人確診新型肺炎。該名清潔工人負責房屋委員會總部辦公室的吸塵工作，最近一次上班日期為去年12月31日。

機管局指，一名於二號客運大樓工作的工人初步確診。（資料圖片）

空郵中心患者為確診個案的密切接觸者

香港郵政周二表示，接獲香港機場地勤服務有限公司通知，該公司一名在空郵中心工作的機場地勤人員初步確診，目前正在醫院接受治療。該名人員由香港機場地勤服務有限公司聘用，於空郵中心負責協助該公司服務的航空公司與香港郵政進行空運貨櫃交收工作，並無接觸公眾，其工作地點不對外開放。

郵政又指，該職員最近一次上班日期為1月3日，為一宗確診個案的密切接觸者。他在上班期間有進行體溫檢測，體溫正常，工作時一直有佩戴口罩。而香港郵政獲悉事件後，已即時安排關閉空郵中心至1月6日，並會按照衞生防護中心的指引，為中心內所有設施及郵件進行徹底清潔消毒。

▼社交距離措施 再延續至1月20日▼

+ 8 + 8 + 8

香港郵政已就個案通知空郵中心所有日班及夜班人員，並會積極配合衞生防護中心進行追蹤調查。此外，香港郵政會安排空郵中心的所有員工接受病毒測試。在等候測試結果期間，有關人員會在家休息。同時，香港郵政已即時啟動應變措施，安排在其他郵件中心處理出入口郵件，以維持服務。

二號客運大樓工人上班期間收到確診通知

機管局亦指，收到承辦商禮頓—俊和聯營公司通知，一名於二號客運大樓工作的工人，其新冠病毒檢測結果初步呈陽性。該名工人最近上班日期為1月5日早上，當收到檢測結果後，他立即離開相關工地。該名工人工作時一直有佩戴口罩。曾與該名工人接觸的其他員工已被安排接受檢測，並在家等候檢測結果。

何文田房屋委員會總部大樓有一名兼職外判清潔工人確診。（資料圖片）

房委會總部大樓確診清潔工人負責吸塵工作

另外，房屋署周二指一名為何文田房屋委員會總部大樓進行清潔工作的兼職外判清潔工人確診新型肺炎，平日負責房屋委員會總部辦公室的吸塵工作，現正在醫院接受治療。房署指該職員是一位公屋居民，衞生防護中心近日要求她所居住的住宅大樓的所有居民，進行強制檢測，她於1月5日獲衞生防護中心通知確診。

房署指確診職員於工作時有佩戴口罩，並有遵守防疫措施，於上班期間亦一直有進行體溫探測，體溫正常。當局會按照衞生防護中心指引，為房委會總部大樓的相關辦公地點，包括公用地方，進行全面清潔和消毒。