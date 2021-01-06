新冠肺炎｜黃大仙心理衞生會艾齡樓1院友初確診　36人需撤離檢疫

社會新聞
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本港新型冠肺病毒肺炎疫情持續，周二（5日）再有院舍爆疫。據了解，黃大仙香港心理衞生會艾齡樓有一名院友今日初步確診，至晚上約9時許，衞生署衞生防護中心人員把全院共36名院友撤離送往檢疫。據黃大仙區議員莊鼎威指，撤離院友暫沒有病徵，精神狀態亦不錯。

衞生署衞生防護中心證實，早前接獲一宗涉及有關院舍院友的新型肺炎初步確診個案，中心已展開流行病學調查，並安排個案的密切接觸者入住檢疫中心。

院舍入口與居民分隔　不會接觸居民

莊鼎威晚上約8時許於其Facebook專頁中指，艾齡樓出現衞生署外判車隊。他其後對《香港01》表示，獲現場衞生防護中心人員確認，艾齡樓今日出現一宗初步確診個案，由於該處有工場，院友或有密集接觸，故須撤離送往檢疫，據了解人數涉及36人，而該院舍已關閉。

莊又指，房署已安排在艾齡樓消毒。另外，艾齡樓位於黃大仙下（二）邨龍吉樓北翼地下，莊稱因艾齡樓出入口與龍吉樓位於不同位置，故正常院友應不會接觸居民，料居民風險不高。

根據社署網頁，艾齡樓屬殘疾人士中途宿舍，資助宿位數目為42，而服務對象是15歲或以上男性。截至去年4月，員工人數為12人。

▼社交距離措施　再延續至1月20日▼

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▼12月31日至1月2日公告須強制檢測大廈▼

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