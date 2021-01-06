政府計劃下個立法年度提交取消強積金對沖立法草案

「強積金對沖」機制一直遭人詬病，政府今日（6日）書面回覆立法會提問時表示，取消安排涉及不同的政策範疇及複雜的事宜，政府現正全力進行籌備工作，並檢視是否有空間讓取消「對沖」的方案在落實和執行上較為簡化，務求盡早完成草擬法例，政府並計劃在下一個立法年度向新一屆立法會提交草案。

截至上年6月抵銷遣散費/長期服務金約490億元

積金局指，截至2020年6月，抵銷遣散費/長期服務金的申索總額約為490億元。在有關強積金制度下僱主的強制性供款累算權益「對沖」遣散費及長期服務金的安排方面,政府正全力推展有關的籌備工作,包括草擬法例。政府計劃在下一個立法年度向新一屆立法會提交草案。

有關政府和積金局正籌備建立「積金易」平台 , 政府目標是最快在 2022年完成開發平台，讓強積金受託人其後分階段過渡至平台，以便平台最快於約2025年全面運作，早日為計劃成員帶來效益。

自2000年12月強積金制度成立以來至2020年11月,扣除收費及開支後,強積金的年率化回報為4.5%,高於同期的1.8%通脹率。（資料圖片）

年化回報4.5% 高於通脹率

另外，積金局指，在2020年11月30日，約有445.9萬人參與強制性公積金計劃 。計劃成員的平均累算權益款額為24.6萬元。自2000年12月強積金制度成立以來至2020年11月，扣除收費及開支後,強積金的年率化回報為4.5%,高於同期的1.8%通脹率。