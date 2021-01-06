增25宗確診創個半月新低　張竹君：好跡象　憂社區仍存隱性傳播

第四波疫情走勢似漸趨平穩，今日（6日）錄得25宗確診，創一個半月來新低。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，社交距離措施有效，令疫情緩和是「好跡象」，但可能社區有病徵人士無求醫，或無病徵人士仍然是隱性患者，大眾仍要保持謹慎，一旦有特別場所爆發就掀起多人傳播。 呼吸系統專科醫生梁子超指出，「好跡象」反映嚴謹的社交距離措施開始彰顯成效，但未必能代表元旦前後的感染，不過由於當時並無大型活動，相信對疫情惡化的影響不大。

今日錄得25宗確診，無源頭個案佔7宗，確診數字是繼去年（2020年）11月20日的26宗個案以來新低。張竹君稱現時確診數字反映社交距離措施有效，疫情有回落跡象是好事，期望跌勢持續。

張：可能社區仍有源頭不明個案

不過她提到暫時只有一兩日數據，可能仍然有源頭不明個案在社區逗留，只是他們無求醫或是無病徵的隱性患者，「可能唔係得廿幾宗個案喺社區」，大眾要保持謹慎，否則一旦有特別場所傳播，就有多人感染。

▼社交距離措施 再延續至1月20日▼

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梁子超認為，現時確診數字已反映聖誕後傳播情況，但未必反映元旦前後感染。（資料圖片）

梁子超：趨勢未必代表元旦前後感染

呼吸系統專科醫生梁子超表示，由去年12月中開始，感染源頭不明的個案已逐步下降，即嚴謹的社交距離措施開始彰顯成效；但適逢冬至和聖誕，市民外出聚會導致下降速度減慢。

他指出，群組感染後約一周便會陸續發病和確診，近日的疫情已能反映聖誕後的傳染情況，「整體趨勢都唔錯」，但未必能代表元旦前後的感染。不過由於當時並無大型活動，酒吧亦要關閉，相信對疫情惡化的影響不大。