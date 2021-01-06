何玉清翠柳頤庭95歲女院友康復後再轉差不治　屯院放射師初步確診

本港第四波新冠肺炎疫情持續，今天（6日）新增25宗確診個案，22宗本地個案中有7宗屬源頭不明。在過去24小時有一名95歲女患者（個案編號7053）不治，她是東華三院何玉清翠柳頤庭院友，亦即屬跳舞群組，本身有長期病患，本港累計154名患者不治。 屯門醫院核子醫學部一名放射師初步確診，一名同事曾與其吃飯，被列為密切接觸者，需要檢疫。

屯門醫院核子醫學部一名放射師初步確診。（資料圖片／歐嘉樂攝）

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲公布，在過去24小時有一名95歲女患者（個案7053）不治，本港累計154名患者去世。她是東華三院何玉清翠柳頤庭院友。

死者曾康復解除隔離令 轉院後病情轉差不治

去年12月6日入瑪嘉烈醫院，其後確診新冠肺炎接受隔離治療。她在12月23日康復，獲解除隔離令，12月28日轉送至北大嶼山醫院繼續治療，她本身有長期病患，近日病情轉差，昨天下午1時離世。庾慧玲表示，由於離世病人已解除檢疫令，所以通報死亡時間有滯後。

另外，在屯門醫院核子醫學部一名放射師初步確診，其早前感到不適，前天（4日）到私家診所求診，進行深喉唾液病毒測試，昨晚測試結果初步陽性。其家人已初步確診，當局會調查源頭。

該名放射師最後上班日是上周四（12月31日），放射師職務包括在核子醫學部做放射診斷工作，不必進入高風險區域，工作時有配戴合適個人防護裝備。放射師曾與同部門的一名同事吃飯，其會被列為密切接觸者，需要檢疫。屯門醫院已安排徹底清潔相關地方。