強制檢測大廈｜澤豐花園澤民樓多人確診　家長為幼子取樽免外出

被列入強制檢測名單的疫廈持續增加，包括昨日（5日）加入的屯門澤豐花園澤民樓（第3座），居民須於周五（8日）或之前接受檢測。

有家長今早特意為年幼的兒子取「大便樽」檢測，避免外出增加感染風險。有居民認為採樣過程順暢，但結果2至3日後才有「稍慢」，須按公司要求在家工作。

1月6日，澤豐花園澤民樓居民可到澤豐花園羽毛球場的流動採樣站接受檢測。（鄭子峰攝）

澤豐花園澤民樓有三名居民染疫，包括一對七旬男女及一名四歲男童，其中兩人感染源頭不明。衞生防護中心昨指涉及兩個單位，屬同一座向，但相隔數層。

居民今早10時起可到澤豐花園羽毛球場的流動採樣站接受檢測，排隊亦有指示保持社交距離，採樣站開放至夜晚8時，為期3日。

1月6日，澤豐花園羽毛球場有居民排隊接受強檢。（鄭子峰攝）

澤民樓居民布太今早特意到場了解採樣安排，指其子女分別就讀幼稚園及中學，決定幫4歲幼子取「大便樽」自行取樣，避免外出增染疫風險，待大女今早完成Zoom課程後，下午再結伴到採樣站取樣。她指出，大廈喉管數年前才完成維修、清潔工作做得不錯，加上不少地方爆疫，個案遍佈多區，故知悉強檢亦不太擔心，接受檢測只為「不用心掛掛。」

任職裁縫師的何先生今早10時前已到場排隊，前面已有30、40人，約半小時後已完成採樣，感覺「撩鼻」不太舒適，但擔心自行留深喉唾液不準。不過，他認為要待兩日才獲告知結果「慢咗少少」，並指據他了解爆疫是低層單位，雖然自己都是居於低層，但不太擔心，認為自己防疫工作不俗，按電梯按鈕亦用筆代勞，減少接觸公共設施，回家後亦用消毒噴霧消毒，完成檢測後會如常上班。

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而居民馮先生表示，為免取樣本瓶後又要親身交還診所，故選擇到流動檢測站，由排隊至完成檢測約20分鐘，但公司要求有陰性檢測結果才可回公司，故須改為在家工作，稍有不便。他坦言，昨日知悉要強制檢測，立即減少與同事接觸，也會儘量避免與鄰居打招呼，但認為目前疫廈似乎「總有一個在左右」，故感覺不大。

大學生杜小姐表示，昨日從家人口中得知強檢消息後感驚訝，會儘量減少外出，但認為清潔工勤消毒，自己出入亦避免接觸公共設施，未因大廈有不明源頭個案而擔憂。

澤豐花園澤民樓大堂有告示通知強檢安排。（鄭子峰攝）

▼社交距離措施 再延續至1月20日▼