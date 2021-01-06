增25宗確診第四波以來新低　艾齡樓須撤離　九巴司機染疫未知源頭

本港新冠肺炎疫情持續，今日（6日）新增25宗個案，累計9,075宗個案，是第四波疫情爆發以來最低，當中有7宗屬不明源頭個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君認為，雖然疫情有緩和跡象，但仍錄得不少源頭不明個案，未確定是否已掌握全數個案。 當中一宗不明源頭患者是黃大仙心理衛生會艾齡樓住客，共有37名同住院友因曾一同吃飯，須送檢疫中心隔離。另外馬鞍山頌安邨頌智樓因有兩個不相關單位確診，須列入強制檢測大廈名單。

暫錄逾20宗初步確診

張竹君今日在疫情記者會上表示，新增25宗個案（個案編號9051至9075）年齡介乎27至96歲，涉及17男8女，當中15宗屬其他相關個案，有7宗無源頭個案，另有20多宗初步確診個案。

黃大仙香港心理衞生會艾齡樓有一名院友1月5日初步確診。（社署網頁）

今日確診宗數是第四波疫情以來新低，張竹君表示，數字上有緩和跡象，但仍有7宗源頭不明個案，故不確定是否已掌握全數社區個案，因為可能有個案無病徵或未求醫。

張竹君補充，其中一宗不明源頭個案，是一名黃大仙心理衛生會艾齡樓住客（個案編號9059），患者最近在西貢親戚家中做裝修，暫未找到感染源頭，或有否到特別地方，由於該處有37人同住艾齡樓，會在飯廳一起吃飯，所有住客已送往薄扶林檢疫中心。

她又指，艾齡樓中途宿舍人士可自由出入，除了上班外，他與同住人士外出行街購物或用膳，與其他院舍相似，社署可安排定期做檢測。

其餘不明源頭個案分別為家庭主婦、售貨員、鏟車司機、外傭、裝修工人及巴士司機等，當中巴士司機負責多條路線，包括36M(來往梨木樹及葵芳站），234A（來往浪翠園及荃灣西站）及32H(來往象山及荔枝角)，本周日（３日）最後上班，當日感到不適。根據路線資料，該司機應為九巴車長。

另外，再多一幢大廈被列入強制檢測大廈名單，馬鞍山頌安邨頌智樓有兩個單位2名人士確診，為不同層樓及不同座向。

馬鞍山頌安邨頌智樓

至於3宗輸入個案，分別是9072個案從印度到港，乘坐航班QR818，在第12日樣本驗出毒；9074個案來自埃塞來比亞，航班ET3614，是空中工作人員；9075個案是一名海員，本月4日由俄羅斯來港，航班EK384。

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