支聯會年宵檔延後簽約　李卓人料食環憂孭飛　田飛龍言論欲威嚇　

食環署年宵將在明年2月上旬舉行，支聯會秘書蔡耀昌昨日（17日）公開競投到三個濕貨攤位後，食環一度延後簽約程序，稱要重新考慮投標。支聯會主席李卓人今日（18日）在商台節目中表示，昨日食環署沒要求他們遞交任何資料，最終簽約落實，估計事件是部份前線公務員擔心「孭飛」，一度不敢下決定而延後簽約程序。他直言已有心理準備開檔時會面對困難，但會盡力開檔，他透露除了「民主女神花」及「自由花」，今年亦提供「五大繡球花」。

支聯會年宵開售「五大繡球花」

李卓人直言，多年來支聯會都有在維園年宵設攤籌款，除了一般要求控制聲量及貨物擺放不能逾界外，並無收過特別警告，但今年有「所有事都政治先行」的感覺，有心理準備屆時或遭阻撓，只能盡力開檔。他透露支聯會今年除了繼續出售「民主女神花」及「自由花」，亦會開售「五大繡球花」。

北京航空航天大學法學院副教授、全國港澳研究會理事田飛龍，在報章撰文，形容支聯會是「以香港為基地、勾結外部勢力的顏色革命組織」及政治顛覆性組織，又指支聯會涉違《港區國安法》，應窮盡本地法律檢控懲治，若本地法律無法懲治，則可啟動國安法程序。

李卓人批評田飛龍言論目的是震懾及威嚇港人，希望港人自行退縮，他質疑田飛龍說法是試圖交替運用香港法例及國安法，以「欲加之罪」手法尋找證據，先拘捕後想罪名，重申香港司法是無罪假定，不應愈來愈走向內地做法。