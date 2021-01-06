記協關注國安處向四間傳媒送「物料提交令」　斥造成寒蟬效應

警方今早（6日）拘捕53人，他們與去年「35+民主派初選」計劃有關，涉嫌違反《港區國安法》。警方亦派員到《立場新聞》、《獨立媒體》、《蘋果日報》及壹傳媒辦公室，展示法庭「物料提交令」，要求內限期交出相關資料。 香港記者協會發聲明，表示極度關注警方國安處向四間傳媒機構送達「物料提交令」，認為威脅新聞工作者，造成寒蟬效應，提到訂立《港區國安法》等同在港人頭上放置利刃。

警方派員到《立場新聞》、《獨立媒體》、《蘋果日報》及《壹傳媒》辦公室，展示法庭「物料提交令」，要求內限期交出相關資料。（資料圖片）

警方國安處向四間傳媒機構送達「物料提交令」，要求傳媒機構在限期內提供資料，記協發聲明記協表示極度關注。記協指，儘管警方強調並非向傳媒機構索取新聞材料，但當中涉及傳媒運作的資料，無疑對新聞工作者帶來實質和心理上的威脅，造成寒蟬效應，令行業自我審查、猜度底線等問題加速惡化。

記協表示，《基本法》保障香港市民享有言論自由、新聞自由和出版自由，這亦是香港作為國際大都會及金融中心賴以成功的基石。記協提到，《港區國安法》實施前，記協曾向全國人大常委會提交意見書，指出訂立《港區國安法》等同在港人頭上放置利刃。當這把利刃距離越來越近，將會對港人原本享有的各種自由構成負面影響，動搖香港作為國際金融中心的地位。

國家安全處高級警司李桂華下午李桂華交代案情時指，警方向傳媒機構要求索取與計劃有關的交易資料，不涉及採訪材料。