國安法│中聯辦：堅定支持嚴正執法　國安公署：犯國安法者必制裁

逾50名民主派人士今日（1月6日）先後被警方上門拘捕，被指參與或舉辦去年民主派初選，涉嫌違反《港區國安法》中的「顛覆國家政權」罪。中聯辦出稿表示，對香港警方依據香港國安法採取的執法行動，以及特區政府堅決維護香港國家安全的嚴正表態，表示堅定支援。

▼逾50名民主派初選參選人被捕▼

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中聯辦發言人以發表談話形式出稿，指香港警方今天依法拘捕了戴耀廷等53名策劃組織實施所謂「35+」和「攬炒十步曲」、實踐「癱瘓香港特別行政區政府」目標的相關人員。中聯辦強調，被拘捕人員已涉嫌違反香港國安法第22條規定的顛覆國家政權罪。

發言人又指，沒有國家安全，就沒有香港的長期繁榮穩定。中聯辦堅決支持香港警方嚴正執法，堅決支持將有策略地組織或實施癱瘓政府的涉嫌違法人員，與一般受誤導參加所謂「初選」投票的民眾區分開來。「相信廣大市民能夠看清戴耀廷等人的險惡居心和對香港社會的危害，共同自覺維護國家安全，維護香港社會整體利益。」

發言人最後強調，國安法頒佈實施後，香港開啟了由亂向治的轉折。事實證明，只有全面準確落實香港國安法、堅定嚴格執行香港國安法，國家安全、香港社會安定和市民安寧才能得到切實保障，「一國兩制」才能在正確的軌道上行穩致遠。

另外，駐港國家安全公署發言人指出，任何人觸犯香港國安法都必須受到法律的制裁，駐港國家安全公署堅決支持香港警方依法履職，堅決依法打擊任何危害國家安全的行為。