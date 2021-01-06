53民主派涉顛覆國家政權被捕　梁家傑斥以文章無限上綱上線

53名曾組織或參選去年7月民主派初選的人士，今早（6日）先後被警方拘捕，被指涉嫌違反《港區國安法》下的「顛覆國家政權罪」。 民主派今午召開記者會回應，公民黨主席梁家傑表示，若沒有市民一人一票參與，民主派初選也不會成事，斥警方拘捕民主派是不尊重港人的投票權。他批評，警方對戴耀廷的文章無限上綱上線，是違反了普通法中只就行為作檢控的原則。 民主黨主席羅健熙批評，政府選擇與民意對抗，形容《國安法》已成拘捕市民的「萬能key」，政府的說法只是打壓民主派的藉口。

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梁家傑批不尊重投票權 斥「揸車打劫銀行」比喻不倫

梁家傑批評，警方國安處高級警司李桂華以「揸車打劫銀行」比喻民主派初選是「風馬牛不相及」，不尊重《人權公約》及《憲法》所保障的投票權。他稱，《基本法》第49至52條列明行政立法兩權如何互相制衡，李桂華及保安局局長李家超的說法完全「站不住腳」。

對於李家超稱，民主派以「歹毒計劃」，圖謀癱瘓特區政府，梁家傑反駁指，將香港推向萬劫不復的是沒有根據《基本法》行事的政權。他稱，民主派初選若不是市民一人一票參與，根本無可能實現，要實現所謂「顛覆國家政權」的後果，達至「35+」，也要過百萬人投票。

他認為，警方對戴耀廷的文章無限上綱上線，違反普通法下，只就行為，而非言論作出檢控的原則。

羅健熙稱《國安法》已成「萬能key」 強調任何陣營均可初選

羅健熙表示，民主黨共有七人被捕，全部未獲保釋。他批評，政府「濫捕」民主派，是選擇了全面與香港民意對抗，市民透過不同方式表達意見，政府不聆聽卻以不同法例報復參政者。

他指，初選是任何陣營也可自由進行的事，沒有任何不當行為，若這樣也可危害國家安全，顯示這國家安全非常脆弱。他續說，《國安法》已成為「萬能key」，製造白色恐怖，呼籲市民要團結和互相支持。

黃浩銘：有被捕者無簽聲明承諾否決預算案

社民連主席黃浩銘說，社民連梁國雄及岑子杰被捕，據他了解，被捕者中只有前立法會議員區諾軒被保釋，現於酒店接受檢疫。他批評，政府利用法例打壓民主派自由，「而家唔係我攞技槍去打劫，而係政府俾咗張支票，人民入銀行兌現支票，有民意代表運用《基本法》寫落嚟、咁多年無人挑戰嘅權力。」

他又指，有被捕者並無簽署《墨落無悔》聲明，沒有承諾否決《財政預算案》，反映警方的說法只是為政治檢控找藉口。

民協副主席楊彧稱，《基本法》賦予港人選舉權，今次拘捕民主派剝削港人權利，目的為令到港人感到恐懼、無力，希望港人不會失去希望，要活出真誠。工黨主席郭永健指，該黨吳敏兒被捕，斥政權踐踏港人民意，侮辱香港人智慧，連運用《憲法》上的保障亦違反《國安法》，「咁寫嚟做咩?」

核心人物被捕 羅健熙：民主黨會繼續走下去

至於民主派未來路向，羅健熙稱，民主派最核心人士目前均被捕，需要與他們商討後才有答案，但他相信社會上需要有組織的力量，不論黨友的情況如何，民主黨也會一直走下去。

梁家傑表示，代議之路已越走越窄，認為每個人也需要多裝備自己來「自救」，監察政府，公民黨會在這過程中擔當角色。