馬道立出席退休儀式　引已故英官：該跑的跑盡了　該信的守住了

終院首席法官馬道立將於下周一退休，他今（6日）在終審法院舉辦退休前法庭儀式。馬官在致辭時強調司法獨立的概念與政治無關，反對將司法機構及法院工作政治化，在致辭的最後他先引英國一名法官的話指：該跑的跑盡了，該信的道守住了，然後說：「我生於香港，香港永遠是我家，以法治為根基，香港永遠保持繁榮昌盛。」儀式後他到終院正門讓一眾傳媒拍照，被問到今日大批泛民人士因國安法被捕，會否影響法治，他未有回答。

多名高官致辭感謝馬官

特首林鄭月娥、政務司司長張建宗、財政司司長陳茂波、前終院首席法官李國能均有出席儀式。律政司司長鄭若驊、大律師公會戴啟思、律師會會長彭韻僖均有致辭感謝馬官的貢獻。正身處英國的終院非常任法官廖柏嘉勳爵，更透過視象系統致辭。

我生於香港，香港永遠是我家，以法治為根基，香港永遠保持繁榮昌盛。 終院首席法官馬道立

馬重申司法獨立概念與政治無關

馬官致辭時強調法治及司法獨立的重要性，又指司法獨立的概念與政治無關，他稱自己一向直言不諱，反對將司法機構及法院工作政治化。他亦重申，法律面前人人平等，沒有人可淩駕於法律之上。

首席法官馬道立致辭精華及出席的官員。(詳看下圖)

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向內地官致謝 須深化互相交流

馬道又指，《基本法》訂明香港憲制模式是「一國兩制」，他一直強調需要與內地法院進行有意義的交流，加深了解彼此的法制，而他多年來與歷任最高人民法院進行過不少意義重大的交流。他亦向內地法官致謝，深信必須維持和深化這種互相交流與協作。

以同儕無畏無懼緊守誓言為榮

馬官亦對所有法官同儕無畏無懼、不折不扣地維護法治，緊守誓言引以為榮，又稱他們不論社會、經濟氛圍好壞，都盡心履行責任，儘管面對極為尖刻、有時甚或近乎辱罵，香港法官仍一直堅守使命，毫不動搖。

高院上訴庭工作最喜悅

馬道續指，在高等法院原訟庭及上訴庭工作，是他法律生涯最喜悅的日子，而任終院法官達律師生涯巔峰。

感謝李國能提點

他又表示，能與諸位海外非常任法官共事，是他的榮耀。他強調海外非常任法官對香港法治的貢獻，又稱香港繼續有他們的參與，對社會有莫大裨益。

他亦對前任終院首席法官李國能的提點，以及家人的支持，並表示對繼任人張舉能法官充滿信心，建議他秉持原則。

我希望我可以說那美好的仗我已經打過了，當跑的路我已經跑盡了，該信的道我已經守住了。 英國法官Denning勳爵

引英官名句：當信的我已守住了

最後，他引述英國著名法官Denning勳爵退休時所說的話：「我希望我可以說那美好的仗我已經打過了，當跑的路我已經跑盡了，該信的道我已經守住了。」他又稱：「我生於香港，香港永遠是我家，以法治為根基，香港永遠保持繁榮昌盛。」

馬官在儀式後在終院前讓一眾傳媒拍照，期間有記者問到，大批泛民人士因初選涉違國安法被捕，會否對香港法治有影響，惟馬官拍照後未有回答便離去。

馬官昨出席記者會時主要內容。(詳看下圖)