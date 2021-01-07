主教山蓄水池｜姚柏良倡成立跨部門小組　籲善用歷史古蹟推深度遊

深水埗主教山近日進行拆卸工程，意外揭發逾百年歷史的地下蓄水池，其相片更引起公眾關注，令水務署煞停工程。文物保育專員當時更承認，事件因溝通敏感度不足及「掛萬漏一」造成。 香港旅行社解困大聯盟召集人姚柏良今日（7日）表示，當局沒有善用古蹟活化及發展，更無相關旅遊配套。他舉例指，魔鬼山古蹟具過百年歷史，但長期無人管理，古蹟已雜草叢生，故憂慮蓄水池在熱潮過後，再度被人遺忘。他斥，政府部門各自為政，但發展旅遊涉及不同政策局，建議當局成立跨部門專責小組，「如果羅馬池喺保育同時，設計做打卡熱點，係咪更加一石二鳥呢？」

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魔鬼山炮台長期無人管理雜草叢生

本港旅遊業一直被詬病過度依賴購物、美食。姚柏良表示香港有保育概念，卻沒有善用古蹟活化及發展，更無相關旅遊配套，憂慮熱潮過後，古蹟再度被人遺忘。他舉例指，鯉魚門魔鬼山上有建造於1900年初的歌賦炮台、砵甸乍炮台及碉堡等，見證二戰時期的香港，屬不可多得的軍事遺蹟，更可與「鯉魚門食海鮮」的行程結合。

雖然魔鬼山古蹟富有歷史價值，但在長期無人管理情況下，已雜草叢生，「喺油塘住咗廿幾三十年嘅居民都冇行過，行完先知原來就喺隔離咁方便，又唔辛苦。」

姚柏良建議，政府應跨部門成立專責小組，負責統籌及整合資源，並參加業界推介的路線，讓文化及旅遊互相結合。（資料圖片／高仲明攝）

長遠考慮設計深度遊吸引海外遊客

姚指，現時香港本地遊僅停留於社區層面，如區議員或大廈委員會為街坊提供的一日遊，「普遍嚟講都係去流浮山、鯉魚門食海鮮，其實呢啲地方自己去都得啦。」他認為，本地遊應跳出既有框架，並考慮是否能吸引海外旅客。他觀察到疫情下，市民均喜愛「捐窿捐罅」，認為在此基礎下，能推動深度本地遊。「你諗下香港人咁奄尖，全世界唔同地方都去過，如果佢哋都參與呢啲旅行團，咁應該係吸引到海外遊客。」

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發展古蹟景點能分流旅客 減少滋擾居民

至於主教山地下蓄水池的保育方向，姚指，可參考世界各地如何發展古蹟景點，同時保留古蹟的原味及發展配套。他認為，香港不缺乏相關人才，領隊、導遊在續牌時，亦須報讀旅遊業議會的課程，相關課程會不斷更新及加入最新景點，相信他們不會道聽塗說，能具備專業水平，向遊客講解歷史。

他又認為，本港一直以「美食之都」、「購物天堂」等品牌聞名，遊客均擠在著名的旅遊景點，為居民造成滋擾。發展古蹟景點，則能減少旺區交通及道路壓力，達到分流作用。

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保育古蹟同時包裝成打卡熱點

姚續批評，政府當局缺乏發展深度旅遊的概念，但發展旅遊涉及不同政策局，而漁護署、康文署、古蹟辦等各自為政，旅發局亦僅負責海外宣傳。他建議，政府應成立跨部門專責小組，負責統籌及整合資源，並參加業界推介路線，讓文化及旅遊互相結合。「如果羅馬池喺保育同時，設計做打卡熱點，係咪更加一石二鳥呢？」