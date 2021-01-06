主教山蓄水池｜古諮會前委員指缺民間保育機制　促開放預約參觀

深水埗主教山古羅馬式建築的蓄水池因水務署平整工程曝光，工程即時煞停，水務署日前展開臨時加固和整理工程。事件惹起社會對保育工作關注，古諮會前委員林雲峰今日（6日）於港台節目《千禧年代》上指，現時缺乏民間參與歷史建築保育工作的機制，古諮會工作亦僅限於評級。他建議，應盡快於幾個月內，用預約制開放讓市民入內，加上透過網上工作坊等，讓民間就保育方案集思廣益。

▼深水埗主教山羅馬式建築蓄水池曝光▼

古諮會前委員林雲峰說，現時缺乏讓市民參與保育工作的機制，古諮會工作亦限於為歷史建築評級；過往政府有活化歷史建築伙伴計劃，讓非政府機構營運及保育政府歷史建築物，惟始終非政府機構於傳統上非保育及營運者的角色，加上缺乏商業元素難以營運，當中亦有失敗例子。他又說，計劃需要提交立法會申請撥款，加上經多個部門審批，由申請到開放，「10年8年走唔到。」

他建議，就主教山蓄水池政府應提供機制讓地區人士參與，並於幾個月內以預約制開放參觀，配合網上工作坊等，讓民間可就保育方案提供意見。

蓄水池面積大 不能以「水缸」形容

至於今次事件爭議源於水務署以「水缸」形容蓄水池，令建築物不列入被評級的建築物內，林雲峰說審視歷史建築物時，需要看歷史價值、集體回憶等，而主教山蓄水池面積大，約相等於3至4個籃球場，認為不能夠用「水缸」形容；加上其特色建築，「唔係專家都知唔少野，」認為內部需要有恰當程序處理。