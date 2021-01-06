主教山蓄水池｜IG小紅書現大量圍封後擅闖打卡照　網民：有冇犯法

早前估計有逾百年歷史的深水埗主教山蓄水池曝光後，因該址建築具特色，不少市民隨即湧上山圍觀及打卡。惟蓄水池曝光當日（即12月28日）下午，政府已把該地圍封，禁止市民內進。不過，近日卻有網民發現仍有不少人在圍封後，摸黑擅闖蓄水池。涉事人士事後更在社交平台上公然分享打卡心得和照片。帖文一出，隨即引起一眾網民熱議，除對涉事人的做法感到不滿外，更質疑擅闖者犯法，促請當局應對主教山蓄水池加強保護，以免被人破壞內部結構。

網上有人分享在日前在社交平台上搜尋有關攝影的資訊時，意外發現有一名男子竟在現已圍封的主教山蓄水池內拍照。根據該男子在Instagram發布的帖文可見，他在蓄水池內「打卡」，而發布日期為6天前（12月31日），相信是偷入已圍封的蓄水池內拍照。帖文的標題更是「Adventure of a lifetime」（一生的冒險），不少網民質疑事主此舉是否違法。

網民一番查證，發現該名男子同時把照片放到內地的社交平台小紅書，令人吃驚的是，他更在網上教學，教人如何到主教山蓄水池「打卡」。帖文一出隨即引起一眾網民熱議，有人留言斥責，「點解一個成百年歷史遺跡會有咁大嘅保安漏洞？咁咪好容易有人去破壞歷史建築？佢咁做有冇犯法？」

促當局應加強保安

不少網民對該名男子的行為感到憤怒，認為蓄水池沒有好好被保護。有網民提出當局應加強保安，好好保育古蹟，防止同類型事件再次發生。

事實上，現時在社交媒體上打上「主教山」的標籤，亦不難發現偷入主教山蓄水池「打卡」的照片。有人以「Day and night」作為圖片的主題，分別在晚上及早上時分在內拍照。在早上的照片可見，女生靠近蓄水池的麻石柱擺「甫士」，又到一些被碎石包圍高位打卡。在部分照片中，亦不難見到女事主身後的圍網，相信那時的蓄水池已被當局圍封。而照片的發布日期均在5天前（即1月1日） ，更有不少市民在社交媒體發布以「2021第一擊」作圖片標籤，上載在主教山蓄水池打卡照。其實早前有消息指現場結構存有問題，擅自進入圍封範圍「打卡」有安全隱憂。