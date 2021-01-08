沙中線｜東鐵旺角東至紅磡列車服務周日暫停　一文睇清接駁安排

為配合東鐵線延伸過海路段，需要進行新軌道接駁工程，港鐵今年有10個周日，需要暫停旺角東站至紅磡站服務，方便施工；受影響日子，東鐵南行尾站將會為旺角東站。首個停相關路段服務安排日期，定於下周日（10日）。 在旺角東站至紅磡站暫停服務期間，港鐵會提供接駁巴士，來往九龍塘站至紅磡站。港鐵亦建議市民改乘荃灣線、觀塘線和西鐵線前往目的地，呼籲乘客預早安排行程。

免費接駁巴來往九龍塘站至紅磡站

港鐵周日將提供免費接駁巴士，方便東鐵乘客前往紅磡。不過市民須注意，免費接駁巴並非在旺角東站開出，而是來往九龍塘站至紅磡站。接駁巴頭班車將於早上5時30分於紅磡站近C2出入口開出，尾班車則會在凌晨1時14分在九龍塘站近D出入口開出。港鐵車務營運總管黃琨暐曾指，接駁巴繁忙時間約每5分鐘會有一班車，預計點對點車程需時約20至30分鐘。

港鐵亦呼籲市民可考慮轉乘荃灣線、觀塘線及西鐵線，並在九龍塘站、太子站、旺角站、美孚站或尖東站轉車。

港鐵呼籲乘客轉乘荃灣線、觀塘線及西鐵線，亦會提供免費接駁巴士。(港鐵facebook圖片)

港鐵早前曾建議兩條改乘的路線例子，其中一條路線建議，假設市民要由大學站往紅磡站，可於九龍塘站轉乘觀塘線到旺角站，再轉荃灣線前往尖沙咀，出閘後步行至尖東站再乘西鐵到紅磡站；另一路線建議，假設乘客要由荃灣西站往沙田站，可由美孚站轉荃灣線到太子，改乘觀塘線到九龍塘再轉回東鐵線。不過該路線估計會較原來車程多7至10分鐘，亦要多次轉線。

港鐵早前亦建議乘客，可使用港鐵手機應用程式的「行程指南」預早規劃行程。

今年將有10個周日需要暫停紅磡站至旺角東站服務，目的是要改動現有的東鐵線軌道，讓東鐵線列車改入新月台，以配合預計2022年首季通車的東鐵線過海段。(港鐵圖片)

下次再停站日期為2月21日，而4月至10月亦共有8月個周日需要停站，港鐵表示會在停站前不少於一星期通知。

東鐵線過海段預計於明年第一季通車，惟政府當局曾指通車時間有待再評估。港鐵原準備在去年9月起更換東鐵線12卡車至9卡車，惟因信號系統問題，推遲至今尚未更換。