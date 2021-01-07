林老師死因｜否認不尊重老師　時任校長被指為兇手　無人接納

死因庭繼續就東華三院李東海小學教圖書館主任林麗棠，前年在校內墮斃的事件作研訊。校內老師早前作供時提及，時任校長羅婉儀曾多次說出不尊重老師的說話，包括「你唔夠班同我講嘢」等，羅今（7日）作供時全盤否認說法，又指不解為何他們說出失實情節。她承認，漏出通告不值得要林辭職。惟除了情急下失言著林辭職，她想不到自已在事件中有其他過失。羅又指，自已在事件後沒有機會解釋，郤「成為兇手，唔會有人接納我。」

死者林麗棠（終年48歲）前年3月6日在該所位於天水圍的學校內墮樓身亡。除家屬外，時任校長羅婉儀、教協及東華三院教育科亦列為有利害關係人士。

指林老師有情緒需要 不會向她大聲說話

對於有老師指羅不尊重他們，羅作供時全盤否認，包括有老師指她曾說「你唔夠班同我講嘢」、「唔要豬肉獎」、「死都要死返嚟」。就有老師提到她曾罵林「收聲，唔准駁嘴」，羅否認之餘更特別解釋，她知道林有情緒需要，所以不會向林大聲說話，而林亦甚少在她面前表達意見，更枉駁嘴。

至於有老師稱她曾與家長當眾吵架，羅聲稱她當時遭家長責罵，而非吵架。對於老師指她不尊重學生，稱學生不可愛，羅否認兼解釋該學生掛念家人，才在交流活動期間鬧情緒不願踢球，期間她也有哄該學生，但學生不理她。

死因研訊主任亦向羅提出，她在持分者問題的評分不斷下滑，她解釋自己曾提交過行動計劃改善問題，並打算推行生命教育，提倡互相尊重，但總部一直未滿意計劃書。不過，她仍推出生命天使計劃，又嘗試「西餅打人牙骹軟」。

時任校長羅婉儀指，事件後被起底，社會輿論也令她難以承受。 (張浩維攝)

指林墮樓後 自已被起底 社會輿論也令她難以承受

對於如何與老師建立和諧關係，羅稱中國人文化是透過寒喧、「請食嘢」建立關係，她會在旅行後帶手信回校與老師分享，也曾在校運會後與其他老師聯誼。

家屬代表律師盤問開初，先提到學校的辦學宗旨，並指學校重點推崇尊重及承擔責任兩個價值觀，羅表示知道。

被問到林墮樓後她的去向，羅指自己「接受唔到事件」、「成個人好慢」、無法入睡，更要約見輔導。她事後亦被起底，精神狀況變得很差，而社會輿論也令她難以承受，在東華三院就事件開記者會後，她崩潰入院，要留院兩周，後來醫生向她發病假至7月中，所以她一直未有再回校。

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認為在事件中 唯一過失就是情急下失言著林辭職

家屬大狀問到羅是否認為自己在事件中，唯一過失就是情急下失言著林辭職，羅在大狀提出問題數次後，才肯直接表示自己除此點以外，想不到其他過失。

大狀再問到，既然如此，為何羅會受嚴重精神困擾，後來也不再處理學校工作，羅則回道事後迅速出現對她的抨擊，網民更指她迫死林，校方也勒令她休假，她稱：「我好短時間就成為兇手，唔會有人接納我。」羅亦承認林教學盡責、疼愛學生、工作處事認真，又承認漏出通告不值得要林辭職。

校內老師在庭上異口同聲稱羅不尊重老師，但羅否認，大狀問到有沒有想過老師為何這樣說，羅回道「我真係唔知，我真係唔知」，她不解為何他們說出失實情節。她指，林出事後，她再沒機會在學校出現，很多事情都沒有機會再解釋，並說自己也很難接受「被隔離」的感覺。

大狀直指，羅在任期間未有帶領學校實踐互相尊重、負起責任的文化，更是與這個兩個價值背道而馳，羅不同意。

案件編號：CCDI206/2019