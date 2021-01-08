張達明：國安法超越對普通法理解　揣測政府欲製寒蟬效應

泛民主派於去年7月舉辦初選，警方日前拘捕53人，指他們涉嫌違反《香港國安法》。港大法律學院首席講師張達明今（8日）早在商台節目表示，顛覆國家政權罪的其他非法手段「寫得好闊」，已超越他對普通法或犯罪條文的理解。他揣測這次警方引用國安法大搜捕的目的，可能是沒收被捕人士的旅行證件，或者製造寒蟬效應，令部份不支持「攬炒」的泛民人士明哲保身。

港大法律學院首席講師張達明。（資料圖片）

張達明稱，現在很多政府決定已超越可理解範圍，顛覆國家政權罪所指的「其他非法手段寫得好闊」，如任何嚴重阻撓政府履行職能的行為均屬非法手段，甚至可能以言入罪，已超越他對普通法或犯罪條文的理解。他引述前立法會主席曾鈺成的說法，指民主派初選目的是奪取立法會過半數議席，迫使政府接受普選等訴求，從中央角度已經是「顏色革命」，不可接受。他又稱，一國兩制存在衝突，「政權有一套自己邏輯」，人大常委釋法所說的已變成補充法律，本港法庭亦接受不依照普通法原則的解釋，「原本法律寫A，人大可以補充成A+B。」

他揣測，這次警方未必會落案起訴所有被捕人士，引用國安法大搜捕的目的或是沒收他們的旅行證件，或者製造寒蟬效應，令部份不支持「攬炒」的泛民人士明哲保身。