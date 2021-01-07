新冠肺炎｜彩雲邨豐澤樓再次強檢　居民指若有第三次亦會檢測

彩雲（二）豐澤樓早前污水樣本被驗出對新冠病毒呈陽性，政府要求居民在去年12月31日或之前強制檢測。豐澤樓的污水樣本對病毒仍然持續呈陽性，政府昨天（6日）再刊憲，要求相關人士第二次檢測。 早上10時許，豐澤樓地下有約30人輪候於流動採樣車檢測。有居民約10天前完成強制檢測，估計大廈仍有患者，表示「如果有得做第三次，我都會照做」。

▼政府及港大公布彩雲邨豐澤樓污水渠持續驗出新冠病毒▼

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政府刊憲指，去年12月15日至28日期間曾身處豐澤樓超過兩小時的任何人士，須在今天至本周六（9日）期間接受檢測。

黃小姐和家人檢測後立即消毒雙手，雖然她居住的單位和有感染單位不同座向，她亦感到擔心。她認為感染風險不低，因住戶會共用升降機，而且長者防疫意識低，她質疑是否全部居民包括隱形患者有做檢測。

她平時有倒漂白水進渠口消毒，「呢個形勢每家每戶都要自保」。她指大廈樓齡超過40年，喉管一定有老化問題，就算不是新冠病毒，都可能有其他病毒或細菌感染，除非更換全幢大廈喉管。

她在上周一接受首次強制檢測，認為強檢有助找出隱形患者。她指近日確診數字回落，希望過年前會維持少宗個案。

居民范小姐指天氣寒冷，擔心容易感染新冠肺炎，原本打算今天到黃大仙廣場流動採樣亭檢測，保安通知才得悉須強制檢測。她估計仍有患者居住大廈內，她和早前確診單位同座向，表示不敢外出，人心惶惶，

她表示，「如果有得做第三次，我都會照做，唔知疫情到幾時」，又建議加強執法，禁止居民進出三天，持陰性結果才可出外。

七旬的曾先生指今早比上次檢測少人排隊，對於再做檢測感到少許麻煩，但自己空閒。他說全幢大廈居民都擔心，唯有順其自然。他指採樣車設於大廈附近方便居民，「好過周圍去」。