新冠肺炎｜頌安邨頌智樓強檢　居民：廁所有異味惟管理處無檢查

新冠肺炎疫情持續，馬鞍山頌安邨頌智樓出現兩宗確診個案，昨（6日）被列入強制檢測大廈，外判檢測承辦商今（7日）在邨內足球場設流動檢測站，今早輪候檢測的居民不算多，只有10多名居民到場，約15分鐘便能完成檢測。 有頌智樓居民表示，家中洗手間曾傳出異味，她曾到管理處查詢，惟對方僅表示已在水箱放入大量漂白劑，未有上門檢視其喉管，「咪唯有信佢囉」。她又指，當局訊息混亂，不清楚其任職醫護的兒子，在醫院做的檢測是否合乎強制檢測要求。

1月7日，馬鞍山頌安邨頌智樓被列為強制檢測大廈，外判檢測商在邨內設檢測站，早上只有10多人排隊做檢測。（歐嘉樂攝）

外判檢測承辦商今（7日）在頌安邨內的足球場設流動檢測站，早上10時，已有約30名居民排隊，人龍不足1小時便已消化，到早上11時，只餘零星街坊到場做檢測。接受檢測的居民會獲發一盒共50個口罩，登記後便可做檢測，過程大致暢順。

頌智樓居民蕭太太指，對大廈出現確診個案並不擔心，「唔係第一次發現啦」，認為做好個人衞生便已足夠，「都避唔到，檢測都係安心啫」。但蕭太太坦言，市民即使做完檢測仍會外出，及後仍有感染風險，質疑檢測成效，亦擔憂「好難清零」。

蕭太指，洗手間曾傳出異聞，她曾到管理處查詢，惟對方僅表示已在水箱放入大量漂白劑在水箱，未有上門檢視其喉管。（林穎嫺攝）

早前有多幢大廈疑因喉管問題播毒，蕭太太透露，家中廁所近日亦傳出異味。她曾向管理處查詢，惟對方表示，已倒大袋漂白劑到水箱，估計異味是來自漂白劑，更請她嗅嗅是否漂白劑的氣味，但未有派員上門檢查其喉管，「我唔會除低口罩去聞啦，咁咪又係要信佢囉」。

蕭太太續指，其兒子任職醫護，醫院今早已要求兒子回醫院檢測，但檢測中心工作人員強調，相關檢測結果並不獲認可，只有在流動檢測站採樣才合乎強制檢測要求。她形容當局訊息不清晰，容易引起混亂。

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另一名居民陳太太指，今早偕丈夫到檢測站參與檢測，她直言「唔擔心，而家咁多地方都有」，認為只要做好個人衞生便可。惟她不想排隊，以免太多人聚集，遂打算取樽交回社區檢測中心。陳先生則指，大廈已加強消毒及清潔，「出嚟已一大陣消毒藥水味」。

居民陳小姐亦指，今次涉事確診者居於兩個不同座向單位，不擔心是大廈喉管出現問題所致。她又指，本來不想排隊，只打算自行交樽，惟社區檢測中心太遠，才下樓在流動檢測站接受檢測。

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