盧寵茂先打國藥疫苗：對中國製造有信心　港深醫院逾3千員工接種

港府訂購的新冠肺炎疫苗預計下月才抵港，內地就率先開展疫苗接種計劃。香港大學深圳醫院院長盧寵茂昨日（7日）就已經注射國藥集團的疫苗。對於部份港人對內地製疫苗有顧慮，他強調不應該考慮疫苗來源地，應「看數據、看事實」。他又表示對中國製造（Made in China）的疫苗有信心，目標今個星期內為醫院所有員工接種新冠疫苗。

盧寵茂率先接種內地的國藥疫苗，醫護為他打針時舉拇指示好。（香港大學深圳醫院提供圖片）

盧寵茂接種新冠疫苗 舉起拇指稱很舒服

盧寵茂昨日接種國藥集團的新冠肺炎疫苗，五分鐘內完成量體溫、填表至注射程序。他在大公文匯傳媒集團的訪問片段可見，醫護人員鼓勵他放鬆，盧寵茂指自己不緊張，又舉起拇指稱很舒服。醫護為他接種後，盧寵茂指「真的不疼」，反問「你真的打了嗎?」

醫護人員提醒他一星期之內要禁酒及海鮮，規律飲食生活，在場觀察30分鐘後無任何不良反應便可以離開。

盧寵茂接種疫苗後指感到興奮，「對疫苗好有信心，對中國製造有個信心啦，Made in China」，希望今個星期內全院員工接種第一針疫苗，包括3200名員工及800名物業、外判人員，現時已有超過3300人接種，約九成員工打針。他期望疫苗可以阻止病毒感染，降低病毒對人體的破壞力。

籲港人接種：為己為人為香港，是福利及責任

對於部份港人對國產疫苗有顧慮，他接受《香港01》查詢時表示，社會要「看數據、看事實」，認為港人應注射新冠肺炎疫苗：「為己為人為香港，是福利及責任。」盧寵茂接種的國藥疫苗，該集團中國生物總裁吳永林早前稱，數據顯示接種疫苗後6個月，抗體仍然能維持較高水平，而疫苗整體保護率為79.34%。

港府訂購的三種疫苗為科興、BioNTech/復星、阿斯利康／牛津疫苗，並不包括國藥疫苗。其中，科興、BioNTech/復星分別有100萬劑疫苗預料最快2月到港。

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