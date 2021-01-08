房委會修訂今年盈餘約134億元　觀望疫情發展研是否續推寬免措施

房委會財務小組委員會今日（8日）審議本年度財政預算案，以及未來4年財政情況。按房委會最新財政預測，房委會財政儲備將由2020年的4月初約559億元，降至2025年3月底的499億元。房委會指，目前預政預算只計算房委會，在2021/21至2024/25年度，將興建10萬個公營房屋單位，推算該5個年度的建築成本維持1,157億元；惟下一個5年期，隨公營房屋供應增加，成本或會大幅上升。

財務小組委員會主席陳家樂稱，房委會財政狀況在未來5年仍然穩建，暫未有需要運用預留作興建公營房屋的「前房屋儲備金」。去年房委會因應疫情免租，陳稱，相關安排的支出已反映在今次預算中，措施對房委會財政影響不大。他又稱，房委會將因應疫情發展，審視會否再提供租金寬減措施。

今、明兩年度仍有盈餘

2020/21年度的綜合帳目盈餘為133.7億元，預測2021/22年度的盈餘為80.2億元。陳家樂解釋，因各年度出售的居屋數目不同。他稱，房委會現時財政狀況穩健，暫未需要動用約840億元，預留作興建公營房屋的「前房屋儲備金」。陳續指，因應下一個5年期、即2026/27年至2030/31年的建屋量會較現時多，屆時建築成本開支，將會較現時預測未來5年的1,157億元高，但建築開支受各項因素影響，未有確實預測。

因應疫情，房委會分別於去年及今年9月向公屋租户免租。他稱，有關安排的開支已反映在今年財政預算中，形容對房委會財政影響不大。他稱，房委會將因應疫情發展及實際環境，審視會否再提供寬減租金措施；而商業樓宇的紓困措施會於3月再審視。不過他稱，疫情持續會對房委會有影響，希望疫情盡快完結。