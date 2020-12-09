房委會19/20年度盈餘逾143億元　資助房屋項目賺逾98億元

房委會發表2019/20年度的年報，截至今年3月底，房委會的年內盈餘共143.65億元，較上年度的盈餘多。當中租住房屋、商業樓宇和資助自置居所業務帶來盈餘達133.26億元，其中單計居屋及綠置居項目，盈餘已達98.64億元。

房委會年報透露，資助自資居所業務的盈餘達110.01億元，（資料圖片／余俊亮攝）

房委會發表2019/20年度年報，年內盈餘為143.65億元，包括租住房屋、商業樓宇和資助自置居所業務的整體運作盈餘為133.26億元。當中租住房屋的盈餘為7.18億元，包括7.63億元來自租住房屋的盈餘，而中轉房屋及長者租今津貼則錄得4,500萬元的赤字。

而商業樓宇業務則有16.29億元的盈餘，商場運作帶來最多盈餘，達8.56億元。比較上年度的數字，租住房屋及商業樓宇業務的盈餘與去年相若。

資助自資居所業務盈餘較去年增近3倍

增加最多的為資助自資居所業務，盈餘達110.01億元，較去年的29.3億元多近3倍。當中大部分盈餘來自居屋及綠置居計劃，達98.64億元；租置計劃則有9.54億元盈餘。比較去年數字，上年度的居屋及綠置居計劃盈餘為11.87億元，而租置計劃則為15.04億元。

上年度推售的居屋共有4871伙，包括何文田冠德苑、長沙灣凱德苑、荃灣尚文苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑，以及沙田旭禾苑。綠置居計劃則推售了長沙灣麗翠苑項目。

2019/20年度房委會共編配1.21萬伙公屋單位。（資料圖片）

編配1.21萬伙公屋 只有約3成為新建

此外，房委會於年報內透露，2019/20年度共編配1.21萬伙公屋單位，當中只有3600伙為新建單位；整體數字較去年的26,900伙編配公屋單位少。

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