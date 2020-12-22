安達臣道山頂海景居屋　房協擬增建多十伙　房委會設兩房單位

政府早年宣布，安達臣道前石礦場的7幅私樓地，將轉作興建公營房屋，並由房協及房委會瓜分，由於地段地勢較高，料部份單位可飽覽維港煙花景。房委會及房協日前向城規會提交申請，要求放寬有關用地的地積比率及建築物高度限制。 資料顯示，房協擬在其中一個地盤中，興建多10伙資助出售房屋單位，即合共可提供970伙；而房委會的兩個地盤中，更設有較大的單位，料可分間兩房，其中一個地盤位於石礦場的最前方，與曾被譽為「地王」的房協地皮並列。

在R2-4用地內，房協擬建兩幢資助出售房屋，前方將設一幢兩層高的非住宅用途建築物，當中有零售及社會福利支援設施。（城規會文件）

位於R2-4的用地，是屬於房協的地盤。文件顯示，房協向城規會申請，要求放寬有關用地的地積比率及建築物高度限制，准許社會福利設施、市場、商店及服務行業、食肆和學校用途。

文件透露，房協擬設立一所日間護理中心、幼兒中心，以及一支體弱長者家居照顧服務隊，零售設施將包括街市。為了容納上述的非住宅用途，並保留資助出售房屋單位供應，故要求把地積比率由 4.5 倍放寬至 4.9 倍，增加約8.89%。而零售及社會福利支援設施，將設於兩層高的非住宅用途建築物。

安達臣道石礦場地勢較高，景色開揚，料部份住宅可遠眺海景。（城規會文件）

房協地盤可多10伙資助出售房屋

地盤內的資助出售房屋分別共設兩座。申請人要求把建築物高度限制由主水平基用設施。準以上 280 米放寬至 290 米，以容許立體預製浴室的最低樓面高度要求，提升資助出售單位供應等。文件指，使用機械抽風廁所和立體預製浴室能提供額外約 10 個單位，即合共提供約970伙。

R2-5、R2-8、R2-6及R2-7都屬於房委會的地盤。（城規會文件）

房委會擬放寬地積比率



另外，R2-5及R2-8則屬於房委會的地盤。房委會亦向城規會提交申請，要求在兩地皮中，提供社會福利設施、學校、商店及服務行業、食肆、機構用途及娛樂場所。

文件指，因應石礦場內有七幅用地轉作公營房屋，各需求將會增加，故R2-5擬提供長者鄰舍中心，並會提供食肆、超級市場及商店；而R2-8則會提供長者鄰舍中心及幼稚園。因此，房委會擬放寬地積比率及建築物高度限制，以容納上述的非住用設施。

此外，基於地盤限制及交通噪音，兩個地盤的建築物都要後退5至8米。

房委會的R2-5地皮位於最前方，與「地王」並列，景觀開揚，擬建兩幢大廈。（城規會文件）

單位料可分間兩房

R2-5與曾被譽為「地王」的房協地皮R2-2並列。資料顯示，房委會擬在該地皮建兩幢住宅大廈，樓高28至29層，當中有不少兩房單位，但單位大多都「開門見廁」。翻查資料，R2-2本來屬於賣地計劃表，景觀開揚，中層以上單位料不受安達邨阻擋景觀，由於地理位置優越，該地皮曾被稱為「地王」。

至於R2-8則將設三幢住宅大廈，同樣設有兩房單位。