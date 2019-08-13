【機場集會】林建岳：癱瘓機場如「食砒霜毒老虎」　只會兩敗俱傷

反對《逃犯條例》修訂引發多區警民衝突，周日（11日）更有女示威者右眼疑被布袋彈所傷。有網民連續兩日號召到機場參與「警察還眼」行動，今日更有示威者堵塞閘口，令大批旅客無法上機，期間更有旅客被嚇至哭泣。 香港貿易發展局主席林建岳對有關行動表示極度遺憾，認為這不是和平理性的示威，以癱瘓機場作為爭取訴求的手段等於是「食砒霜毒老虎」，不但對廣大旅客造成嚴重不便，更重創香港千辛萬苦建立的國際形象，呼籲示威者盡快離開客運大樓，停止堵塞機場。

林建岳認為，示威者以癱瘓機場作為爭取訴求的手段等於是「食砒霜毒老虎」，呼籲停止堵塞機場。（盧翊銘攝）

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林建岳表示，大批示威者連日來堵塞香港國際機場，導致機場運作癱瘓，大量航班被迫取消，以致在香港的國際客人走不了，在外的香港市民也回不來。他指出，香港國際機場是世界上最繁忙的機場之一，是香港對外聯繫的交通命脈，堵塞機場不僅直接衝擊數以十萬計市民的生計，而且會對香港的整體經濟造成重創，在目前香港經濟正面對嚴峻的內憂外患下，對香港更是雪上加霜。

他認為，以癱瘓機場作為爭取訴求的手段，等於是「食砒霜毒老虎」，這種兩敗俱傷的做法，會將香港推入萬劫不復的深淵。他希望示威者和平理性地表達意見，尊重他人正常生活和出行的自由和權利，不要作出損害香港經濟民生的行為，讓香港恢復秩序，回復到發展正軌。