付國豪機場遇襲｜著控方就被告求情發言未果　官：唔知邊個要改革

《環球時報》職員付國豪前年8月在機場的反修例活動中，被包圍兼不斷遭毆打。三名男女被裁定暴動等罪成，案件今(8日)在區域法院再訊，辯方提到案中女被告有智障，法官李慶年問控方要否就此陳辭，控方只表示有困難未作特別作回應，李官對於控方未有就判刑方面表達立場，終令基層法官被指是「煽惑仇恨」，又稱現在當法官甚為「嚴峻」，政客嚷著要作司法改革的時候，控方卻如「鐵板一塊」，直言：「唔知邊個要改革」又稱：「永遠都係基層法官的錯。」最後把判刑押後至下午。

本案原涉4名被告：賴雲龍（20歲，兼職侍應）、畢慧芬（23歲）、何家樂（29歲，兼職司機及建築工）及黃逸豪（29歲，測量師），黃逸豪因證據不足，被判非法集結及非法禁錮罪罪名不成立。賴、畢及何均被裁定暴動，及襲擊致造成身體傷害罪成；賴承認普通襲擊及阻礙公職人員罪，畢被裁定非法禁錮罪成，何則認藏有攻擊性武器罪。

賴的律師指案件是一場誤會

首被告賴雲龍今呈上多封求情信，包括首被告、其父母和立法會議員鄭松泰的信件。辯方指賴因衝動犯案，又指本案是一宗誤會，事主在案發時遭他人懷疑其身份，覺得他是假記者等。本案不是要衝擊機場，令其癱瘓。

惟法官李慶年質疑其說法，指有人用手推車堵塞，案發當晚亦有多個「戰場」。法官續指，案中有40、50人參與，有人偷襲拉低事主的褲子，亦有人向事主淋水。

機場示威與案發經過。(詳看下圖)

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官稱當晚事件傷透香港人的心

法官指香港是和平示威之都，當日的情況「傷透好多香港人的心」。辯方回應指，「傷透香港人的心」不能只歸咎本案。李官回應指，上訴庭的案例指明，此類案件的判刑要考慮對社群的影響，又直言：「基層法官幾咁嚴峻」，若他接受辯方的說法，「 就真係錯到無可再錯」，政客會要求司法改革。

直言永遠都是基層法官的錯

李官指，上訴庭早前處理多宗上訴的案件，「叫我地唔好咁仁慈」，否則有被告經上訴後，被改判較重的刑期，「永遠都係基層法官的錯」。李官又稱，上訴庭副庭長楊振權以往都不會稱「錯到無可再錯」。

女被告畢慧芬的律師求情稱，望法官判刑時考慮畢有智障等情況，法官就望控方在此方面作出陳詞，避免日後「不必要覆核」。

指何激動幾乎連勸交的人都打

第三被告何家樂的律師求情則指，何犯案是受當時環境的氛圍影響。法官提及，何對著郭家麒都很激動，又指郭勸交都幾乎被人打。

直言不知誰要作改革

控方之後就辯方部份求情作出回應。惟法官反問，就畢慧芬有智障等問題，控方是否有陳詞。控方回應指有難處。惟法官指， 控方原審未有陳詞，就刑期上訴就提出建議，最終令基層法官被指是「煽惑仇恨」。李官質疑律政司「鐵板一塊」，「都唔知邊個要改革」。李官又說：「而家成手話幫梗你、幫梗你，但你地（指律政司）成日幫唔到我。」

付當時只有同事的記者證

案發於前年8月13日，當日有大批反修例示威者聚集在香港機場，當時於北京《環球網》任編輯及記者的付國豪，未獲公司安排到場採訪，身上只有一張向同事借來的記者證，卻遭現場人士認為他是假記者，並把他包圍，及用膠帶將其手腕綁在行李車上，期間對他辱罵、揮拳及潑水，更有人欲脫付的褲子，並露出部份臀部。

賴曾用美國國旗打付

示威者又在付的隨身物品中搜出一件印上「我愛香港警察」的上衣，在場人士更為激動，付說了一句：「我支持香港警察，你們可以打我了。」後來付被多毆打至側躺地上。後得現場人士阻止，最後由救護車送走。

3名被裁定罪成的被告中，賴曾用美國國旗毆打付，畢曾嘗試用索帶把付綁在行李車上，何亦有份參與事件。

案件編號：DCCC812/2019