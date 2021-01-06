付國豪機場遇襲案｜2男1女被告被裁定暴動等罪成　測量師被告脫罪

前2019年8月在機場反修例活動中，《環球時報》職員付國豪被人包圍兼不斷遭毆打，又被綁在行李車上。 4名男女涉嫌與事件有關，被控暴動、非法禁錮等罪，他們早前在區域法院受審，法官李慶年今（6日）就案件裁決，並裁定其中2男1女被告暴動、襲擊致造成身體傷害、非法禁錮罪罪成，而案中任職測量師的男子則就非法集結及非法禁錮罪罪名不成立，當庭釋放。

4名被告：賴雲龍（20歲，兼職侍應）、畢慧芬（23歲）、何家樂（29歲，兼職司機及建築工）及黃逸豪（29歲，測量師）。

首3名被告同被控一項暴動罪及一項對他人施與嚴重傷害罪，指他們去年8月13日至14日期間，在香港機場一號客運大樓離境大堂G行段，與他人參與暴動及襲擊付國豪。黃逸豪則被控同日同地與他人參與非法集結，他亦與畢慧芬各自被控一項非法禁錮罪，指他們與他人將付國豪非法及損害性地禁錮，並在違反付的意願下將之羈留，眾被告否認以上控罪。3名罪成被告原被控「對他人身體加以嚴重傷害罪」，但法官改判他們「襲擊致造成身體傷害罪」罪名成立。

另外，賴雲龍及何家樂承認普通襲擊、阻礙公職人員、及在公眾地方藏有攻擊性武器罪。

《環球時報》職員付國豪有為案件而到香港作證。(資料圖片)

付穿反光背心但無記者證

事發時受僱於在北京營運的《環球網》，任職編輯及記者的付國豪供稱，他去年11月13日晚上11時抵達香港機場，當日到場只為觀摩及學習，沒獲公司安排到場採訪，他穿上印上記者字樣的綠色反光背心，但無記者證，故往機場前向同事借用證件，在緊急時刻以證明其記者身份。

遭人用膠帶綁在行李車上

付表示，在離境大堂拍攝期間，有一名蒙面人攔住他索記者證，他未有直接回答，及後大批蒙面黑衣人湧上包圍他，用膠帶將其手腕綁在行李車上，他遭辱罵、揮拳及潑水，另有人欲脫其褲子。對於示威者欲脫其褲子的所為，付形容極為羞恥。

被圍毆亦有人伸出援手

付續指，接著現場有人搜其隨身物品，並搜出一件印上「我愛香港警察」的淺藍色上衣，該上衣是他在案發前數日，在警察總部參加市民自發舉辦的活動時，獲市民送贈。包圍者發現該上衣後變得激動，他隨後說了一句：「我支持香港警察，你們可以打我了。」後來被毆打至側躺地上。

遭包圍期間，曾有蒙面女子出手相助，但對方則謂：「因為你係一個人，所以我哋先救你，但香港唔歡迎你。」

2019年8月13日機場示威及付國豪遇襲經過。(詳看下圖)

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付指示威者行為羞辱不到他

後來，他被人綁在行李車上，有人將其寫有「我愛香港警察」的藍色上衣蓋在他腳上，又有人高舉他的護照及身份證，付認為他們欲藉此羞辱他是「選錯道具」。付直言，自己支持香港警察是光明正大的，他亦為自己出生於中國天津市感到光輝及榮耀，該些行為羞辱不到他。他亦指，在行李車上遭人淋水及繼續毆打。

控方指被告曾用美國國旗毆打付

他獲救後拒絕在港接受治療，並即返回內地。他形容事件令他很難過及焦慮，感到受辱，並且「有一點悲傷」。

控方指控，4名被告分別被指當日在機場用美國國旗毆打付、將被綁在行李車上的付拖倒地上及嘗試用索帶綁付。

案件編號：DCCC812/2019