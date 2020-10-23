環時職員被襲案｜付國豪稱撐警光明正大　在天津市出生感光輝榮耀

《環球時報》職員付國豪去年8月在機場反修例活動受襲案續審。付今（23日）繼續出庭作供，控方向付展示多段案發片段，他確認被綁在行李車後，被人用印有「我愛香港警察」的上衣蓋在其腳上，又高舉其護照及身份證羞辱他，但他稱示威者「選錯道具」，形容自己撐警光明正大，更以在天津市出生感光輝和榮耀。

褲被拉下露出部份臀部

控方今在庭上向付國豪(29歲)播放多段事發時的片段，片段顯示付遭多人包圍，期間有多人曾拉著他，其褲子更一度被拉低，露出了部份臀部。

付國豪在機場遇襲的經過。(詳看下圖)

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指示威者行為羞辱不到他

付稱，他後來被綁上行李車，有人將其寫有「我愛香港警察」的藍色上衣蓋在他腳上，又有人高舉他的護照及身份證，認為他們欲藉此羞辱他是「選錯道具」。付直言，他支持香港警察是光明正大的，亦為自己出生於中國天津市感到光輝及榮耀，該些行為羞辱不到他。

4名被告依次為賴雲龍（20歲，兼職侍應）、畢慧芬（23歲）、何家樂（29歲，兼職司機及建築工）及黃逸豪（29歲，測量師）。首3名被告同被控一項暴動罪及一項襲擊致造成身體傷害罪，黃逸豪則被控非法集結罪。黃與畢慧芬另各自被控一項非法禁錮罪。

聆訊午續。

案件編號：DCCC812/2019