公大健康護理學院大樓正式開幕　增教學空間培訓健康護理專才

耗資約8.5億元、興建四年的公開大學賽馬會健康護理學院去年底落成，校方今日舉行網上開幕典禮。將於三月底卸任的公開大學校長黃玉山致辭時表示，位於何文田常盛街的新校舍為公大6年以來第2個新校園，並指大學發展迅速，由以往開辦遙距教育，轉為綜合型大學，提供多元化的專業課程，

耗資約8.5億元、興建四年的公大賽馬會健康護理學院去年底落成，校方今日舉行網上開幕典禮。（資料圖片）

黃玉山指，現時公開大學全日制課程學生有逾萬人，兼職學生有約8,300人，連同研究生人數，整體學生人數達2萬人。他續指，面對中學畢業生人數下跌，公大收生人數卻持續上升，今年收生錄得4.4%升幅，反映課程符合社會需求，受到學生歡迎。

正與國家教育部籌備於肇慶設立分校



另外，公大上月公布將改名為「香港都會大學」，黃玉山指，新名合適，切合大學在本港的獨特定位。另外，公大亦擬在肇慶設立分校，他指，國家教育部正籌備相關計劃。

公大校監、特首林鄭月娥在預先錄影片段祝賀，並表示高興政府向大學提供4億元免息貸款，以完成工程，增加大學教學空間，培養更多護理相關的人才。她認為，新校名切合公大的特性，亦突顯大學對本港及大灣區的貢獻。

校董會主席黃奕鑑表示，新校舍落成，代表公大發展的重要里程碑，改善師生的教學環境。他指，本港人口老化，醫療專業需求增加，故學校5年前已計劃，增強健康護理方面的建設，而樓高13層的新大樓，設有教研室及中心、物理治療實驗室、綠化設施等，以供護士及物理治療課程學生使用。