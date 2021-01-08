醫管局有限度恢復陪產服務　準爸爸需持陰性證明、非隔離人士

本港疫情持續，醫管局暫停公立醫院分娩陪產服務。醫院管理局婦產科統籌委員會主席歐陽錦全今(8日)宣布，與感染控制專家商討後，決定放寬，倘符合指定條件，準爸爸或家人可進入產房陪產，包括產婦入院篩查須呈陰性、陪產者亦須持有過去3天內有效的陰性證明，亦不可屬檢疫或隔離人士。 至於早產分娩，當局亦可視乎情況給予酌情，倘陪產者非強檢大廈居民、無發燒、無接觸確診人士，並確認其並無任何病徵，即使未有檢測證明，亦獲容許陪產，但需事後補回檢測結果。

醫院管理局婦產科統籌委員會主席歐陽錦全表示，去年3月至12月期間，共有27名確診孕婦，其中18位已於公立醫院分娩，全部嬰兒檢測結果均呈陰性。他又指，疫情下，公立醫院產房有特別安排，減傳播風險，包括需進行篩查、確診孕婦需獨立安排於負氣壓病房等。他又提醞，雖無證據顯示孕婦會將病毒傳播予嬰兒，「但陀B要小心，免去人多擠迫地方。」，倘有不適，亦應及早求醫。

醫管局早前曾暫停陪產服務，當局與感染控制專家商討後，考慮到陪產有助產婦紓緩情緒，亦對產房運作無大影響，遂決定由下周二（12日）起恢復有限度陪產服務, 但要嚴守感染控制措施。



他續指，所有產婦入院均要進行篩查，呈陰性證明始可獲安排陪產服務；陪產人士需持有過去3天內有效的陰性證明，亦不可屬檢疫或隔離人士。他提醒，有計劃陪產者，於嬰兒足月時，可考慮定期做檢測，以做好準備。陪產時，必須無發燒，亦需穿著外科口罩和保護袍袍。陪產服務並無限額。



早產情況方面，因難以預料，如事前未進行檢測，倘非強檢大廈居民、無發燒、無接觸確診人士，確認其並無任何病徵，局方可考慮酌情，容許進入產房陪產。陪產後須盡快後補檢測，並盡快通知醫院，他又提醒，孕婦如作動，勿等到最後一刻，「因需要進行入院篩查，作動兩個鐘，就生的話，好抱歉，真係安排唔到。」

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