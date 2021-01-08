新冠肺炎｜三紀律部隊借調百人助個案追蹤　以自願形式募集人手

本港新冠肺炎疫情持續。衞生署衞生防護中心預期下周一（11日）起在啟德社區會堂設立個案追蹤指揮中心，借調約100名紀律部隊人員，協助追蹤確診者的密切接觸者。 消息指，從紀律部隊借調的人手，主力負責透過電話聯絡確診個案的緊密接觸者。據了解，有關紀律部隊本周中起，已開始在內部以自願形式募集人手。 至於指揮中心內的人手何時到位及詳細分工安排，《香港01》正向衞生署查詢。

啟德社區會堂的個案追蹤指揮中心下周一（11日）起運作，三個紀律部隊包括警務處、海關及入境處將借調約百人。消息指，百名紀律部隊人員，主力負責透過電話聯絡確診個案的緊密接觸者，與之前海外抵港人士家居檢疫的聯絡工作相若，以助衞生防護中心緩解人手問題。

消息指，有關部門已於本周中，開始在內部募集人手，有部門以自願形式邀請人員報名，但具體借調期限、工作內容、名額人數、截止日期等詳情，則有待公佈。據了解，警方將從第三梯隊中抽調人手。

專家指現時擴大追蹤團隊未算太遲

中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早（8日）在電台節目透露，以往衞生署和警方，僅有約140多人負責追蹤工作，相信短期內可以增至約290人，相信絕對有助追蹤個案及密切接觸者，現時擴大追蹤團隊未算太遲。

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